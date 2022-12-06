عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحكومة: بدء تطبيق قانون المحال الجديدة في المحافظات.. تفاصيل

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال التجارية بدء تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بالمحافظات   .

وعقد اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية اليوم ، اجتماعا مع أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لمناقشة بدء التطبيق الفعلي للقانون، و يهدف قانون المحال العامة الجديد الى اختصار الدورة  المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين.

txt

لأول مرة بقانون المحال الجديد.. الترخيص بالإخطار والسماح للأنشطة الأقل خطورة بالعمل

txt

بشرى سارة.. التنمية المحلية تعلن تبسيط إجراءات تراخيص المحال التجارية

وتتشكل اللجنة العليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والإسكان والبيئة والصحة والقوى العاملة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأكد وزير التنمية المحلية انه تم حصر المحلات التجارية المرخصة والغير مرخصة على مستوى الجمهورية لمتابعة الآثر التشريعى لتطبيق القانون الجديد .

ولفت  هشام آمنة الي ان قانون المحال الجديد راعي تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص.

 ولأول مرة سيتم تطبيق نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن .

 وأشار إلي أنه سيتم التعامل مع جهة واحدة عند اصدار ترخيص المحال وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون .

واستطرد الوزير ان  قانون المحال العامة كفل المرونة اللازمة للجنة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك ووضع منظومة الكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص وكذا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات وتم إنشاء مراكز التراخيص وتحديد رؤساءها وبلغ العدد حتى الآن حوالى 339 مركز بالوحدات المحلية و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

الحكومة تطبيق قانون المحال بدء تطبيق قانون المحال قانون المحال المحافظات قانون المحال الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 2200 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

وزير التنمية المحلية يعلن بدء تطبيق قانون المحال العامة بجميع محافظات الجمهورية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر.. فيديو

ضحايا كأس العالم يتساقطون.. استقالة مدير فني جديد.. تفاصيل

الذهب يتراجع والدولار يضرب بشدة عالمياً

انفراجة في أزمة الأرز.. انخفاض كبير خلال أيام والسعر مفاجأة

تصل لـ 305 جنيهات .. تعرف على أسعار استخراج البطاقة الشخصية الجديدة

مفيش ارتفاع.. مفاجأة بشأن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

موضوعات متعلقة

فرصة عمل| احصل على قرض صندوق التنمية المحلية وابدأ مشروعك.. بتسهيلات كبيرة

ترشيحاتنا

تل أبيب مكروهة.. صحيفة: كأس العالم أظهر الاحتقار للإسرائيليين وفشل اتفاقيات التطبيع

فرص عمل جديدة براتب يتجاوز 4000 جنيه.. اعرف الشروط والمزايا والتفاصيل

بعيدا عن المونديال.. أم جزائرية تخطف الأنظار فى قطر| شاهد ماذا فعلت

معدات لكشف التزوير.. الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يدعمان الداخلية المصرية لمكافحة الاتجار بالبشر

وزير التنمية المحلية يعلن بدء تطبيق قانون المحال العامة بجميع محافظات الجمهورية

الحكومة: بدء تطبيق قانون المحال الجديدة في المحافظات.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يصدق.. سعر فستان منى زكي في حفل بلغاري يثير الجدل.. شاهد

فستان أنيق.. شيريهان تستعرض جمالها في عيد ميلادها بإطلالة مبهرة.. شاهد

نجل حسن يوسف يفتح النار على حسين فهمي بسبب والده

لقبت بـ الجاحدة.. تسجيلات واعترافات تفضح صاحبة حضانة تعذب التلاميذ بالإسكندرية

فيديو

سبب رحيل موسيماني عن الأهلي.. محلل رياضي يجيب / فيديو جراف

ماجدة خير الله: أم كلثوم وعبدالوهاب كانا ممثلين رديئين| فيديو

رحيل محمد أبو الغيط الطبيب والصحفي بعد صراع مع السرطان.. شاهد

تطورات أزمة فيلم القاهرة مكة بطولة منى زكي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ