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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 21 طن دقيق منتهي الصلاحية وغلق مصنعين في حملة مكبرة بالشرقية

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه ترأس حملة موسعة للمرور علي المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق، يرافقه مراقبو الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة.

يأتي ذلك في إطار تكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

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وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تمت مداهمة عدد من المنشآت الغذائية، وتبين وجود مصنعين للمعجنات بهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتمكنت الحملة من غلق المصنعين بالتنسيق مع الجهات المختصة، لما تمثله هذه المنشآت من خطر داهم علي الصحة العامة. 

كما تم ضبط أكثر من ٢١ طن دقيق، وذلك لانتهاء الصلاحية، بالإضافة لإعدام ٤٠٠ كجم هوالك إنتاج معجنات، وتم سحب ٧ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بجانب تحرير محضرين جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمركز الشرطة المختص.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

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