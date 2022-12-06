بتقلد هند عاكف .. جوليا روبرتس ترتدي فستان مرصع بصور نجم شهير

ظهرت الفنانة العالمية جوليا روبرتس بفستان عبرت فيه عن دعمها لـ جورج كلوني في حفل تكريم أقامه مركز كينيدي ، وقد لاقى رواج من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي .

تضمن الثوب الأسود الطويل صورًا مؤطرة لـ جورج كلوني طوال حياته المهنية، بدءًا من دوره في دور دوغ روس في مسلسل ER.

ومازح رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعضهم على الصورة قائلين ان الفنانة العالمية جوليا روبرتس تحاول تقليد فستان الفنانة هند عاكف فى مهرجان القاهرة السينمائي .

وكان قد كشف الممثل الشهير ماثيو بيري بطل مسلسل Friends سبب انفصاله عن حسناء هوليوود جوليا روبرتس رغم محاولاته العديدة للارتباط بها في وقت سابق.

ماثيو بيري الذي يبلغ من العمر 53 عاما، قال إن علاقته الرومانسية مع جوليا روبرتس بدأت عام 1995 حينما ظهرت معه في إحدى حلقات مسلسل Friends.

وأوضح ماثيو بيري أن منتجي Friends اشترطوا عليه ظهور جوليا روبرتس في المسلسل كضيفة في إحدى الحلقات بشرط أن تربطها علاقة بالشخصية التي كان يقدمها وهي تشاندلر بينج.

وقال ماثيو بيري إنه أرسل إلى جوليا روبرتس 30 وردة حمراء وبطاقة مكتوب عليها رسالة غزل منها، كان فحواها أنه كان يبحث عن عذر لإرسال الزهور إليها واستغل المسلسل من أجل ذلك.

وفي حوار مع صحيفة التايمز، كشف إن جوليا روبرتس لم توافق على الظهور في Friends في البداية لكنها بادلته الرسالة بهدية "كعك والكثير من الخبز"، وبعد مغازلة مستمرة لمدة 3 أشهر وافقت على العرض.

كانت جوليا روبرتس تصور فيلما في فرنسا، وتبادلت الفاكسات اليومية مع ماثيو بري، وحينما وافقت على الظهور في Friends كانت بالفعل مرتبطة به في علاقة عاطفية.

