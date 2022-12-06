محمد عبد العزيز يطالب بنقل مكتب بريد السعادة والتعاون لـ حي غرب شبرا الخيمة

استجابة لشكاوي الأهالي..

أعلن النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، تقدمه بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لوزير التنمية المحلية اللواء هشام أمنة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن نقل مكتب بريد السعادة والتعاون بشبرا الخيمة لدار ضيافة حي غرب شبرا الخيمة”.

وأوضح عبد العزيز فى الطلب القدم منهن “ معاناة أهالي السعادة والتعاون بحي غرب شبرا الخيمة – محافظة القليوبية من مكتب بريد السعادة والتعاون الموجود في مسجد أحمد الصغير بشارع الترعة البيجامية من ضيق مساحة المكتب، حيث يتكدس فيه الأهالي خاصة أثناء صرف المعاشات، والمكان الحالي غير قادر على استيعاب عدد مستخدمي مكتب البريد، حيث أنه في شارع صغير جانبي وغير مؤهل لتقديم خدمة لائقة.

وتابع، “ بينما على بعد خطوات من المقر الحالي لمكتب البريد يوجد دار ضيافة حي غرب شبرا الخيمة، وهو مبنى كبير وغير مستغل من قبل محافظة القليوبية وحي غرب شبرا الخيمة، مشيرا إلى مطالبات أهالي المنطقة أكثر من مرة نقل مكتب البريد إلى دار الضيافة المذكور، لكن لم يجري أي اتفاق بين هيئة البريد المصرية ومحافظة القليوبية للاتفاق على القيمة الإيجارية، ويعاني المواطنين في هذه المنطقة أشد المعاناة.