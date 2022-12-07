جامعة حلوان: بروتوكولات تعاون مع جامعات محلية ودولية لتطوير البرامج التعليمية والبحثية .. والسيد قنديل: نعمل على تدريب وتأهيل منتسبي الجامعة لسوق العمل

تعاون مشترك بين جامعة حلوان و النيل الأهلية لتطوير التعاون الاكاديمي و البحثي

تعاون بين جامعتي حلوان و الجلالة لتطوير المجالات البرامج التعليمية

رئيس جامعة حلوان : نسعي لتقديم برامج متطورة تواكب متطلبات العصر و سوق العمل

تحرص جامعة حلوان على عقد العديد من بروتوكولات التعاون و الجامعات الدولية و المحلية لتدريب و تأهيل الطلاب و الباحثين والعمل على تطوير العملية التعليمة وو البحثية و تقديم افضل الخدمات لطلابها لاعداد اجيال قادرة على مواجهة تحديات و متطلبات سوق العمل .

وقد صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لصدى البلد حول فائدة هذه البروتوكولات انها تؤدى إلى زيادة قدرة طلاب الجامعة التنافسية وتدفعهم للاهتمام بمواكبة التطور التكنولوجي والابتكارات العلمية لتطوير القدرات التنافسية حيـث تـسهم الشراكة فـي تـضافر جهـود الجامعات و تعظيم الفائدة لهم فى كافة المجالات خاصة المراكز البحثية ، كما انها تعمل على تبادل للخبرات المختلفة بين الاساتذة بكافة التخصصات، و تسعي لتنمية للمهارات، وتقديم برامج ومخرجات مميزة تواكب تطورات العصر وتلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

و كشف الدكتوروليد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان أن أهمية البروتوكولات بين الجامعات يكمن فى تحقيق الاستفادة بين جميع الأطراف، موضحا أن التعاون يتضمن مجالات مختلفة كتبادل المعلومات الفنية والزيارات العلمية، وكذلك التعاون في المشروعات البحثية والتطبيقية، بالإضافة إلى تبادل الكوادر العلمية من خلال تنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل في المجالات العلمية والبحثية المختلفة.

و قد وقعت الجامعة بروتوكول تعاون لتعزيز الشراكة العلمية والبحثية مع جامعة الجلالة، للعمل على المساهمة في التنمية وتخريج طلاب قادرين على تحقيق التطور ، ويهدف البروتوكول إلى تطوير التعاون الأكاديمي والبحثى وتعزيز التفاهم المتبادل بين الطرفين، تطوير التعاون الشامل في المجالات الأكاديمية والبحثية ذات الإهتمام المشترك فى مجالات تبادل أعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونه، تبادل الخبراء والمختصين في شتى المجالات، البرامج الأكاديمية المشتركة (المرحلة الجامعية الاولى - مرحلة الدراسات العليا).

البحوث والرسائل العلمية ومشاريع تطوير التعليم، وكذلك المشروعات البحثية المشتركة، وتقديم الخبرة الإستشاريه في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى البرامج والدورات التدريبيه (التخطيط – التنفيذ- المشاركة)، إقامه وتنظيم والمشاركه في المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش العلمية.

ويأتي توقيع البروتوكول بين الجانبين من أجل إتاحة تعليم متميز من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وأكد عاشور أهمية البروتوكول الموقع، والذي يتطلب تعزيز الشراكة العلمية والبحثية بين الجامعتين، مايسهم بشكل فعال فى دعم التعاون بين الطرفين باعتباره فرصة لتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس، وكذلك توفير تعليم ذو جودة عالية للطلاب مما يسهم فى خلق بيئة تعليمية متميزة.

كما تعقد جامعة حلوان برتوكول تعاون مشترك مع جامعة النيل الاهلية بهدف تطوير التعاون الأكاديمي والبحثى وتعزيز التفاهم المتبادل بين الطرفين، التعاون الشامل في المجالات الأكاديمية والبحثية ذات الإهتمام المشترك وتبادل أعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونه، تبادل الخبراء والمختصين في شتى المجالات، البرامج الأكاديمية، البحوث والرسائل العلمية ومشاريع تطوير التعليم، المشروعات البحثية المشتركة.

و يأتي البروتوكول في إطار رسالة الجامعتين في توفير التعليم العالي والبحث العلمي الراقي المستوى لكافة المواطنين من جمهورية مصر العربية، ورغبة في زيادة التعاون المشترك بين الجامعات لخلق فرص للتعاون بين الكليات ومراكز الأبحاث القائمة التابعة لكل منهما، بالإضافة إلى الكليات ومراكز الأبحاث الجاري انشاءها طبقا للخطة الاستراتيجية الخاصة بكل جامعة.

كما يعمل على اعداد برامج لمواكبة احتياجات سوق العمل وتحقيق التكامل على مستوى كافة القطاعات حتى يستطيع الطالب أن يجد تعليم متميز،و مساندة فكر ريادة الأعمال والتصنيع المحلي .



كما يتضمن برتوكول التعاون المشترك إنشاء برامج دراسية يمكن طرحها في كلا الجامعتين، والتقدم لمشروعات علمية وبحثية مشتركة ممولة من جهات محلية ودولية، كما يشمل ذلك التبادل الطلابي لفصل دراسي واحد أو أكثر بين الكليات المناظرة، وإتاحة المعامل العلمية المتخصصة بأحد الجامعتين لمنسوبي الجامعة الأخرى، الاشراف المشترك على الرسائل العلمية لطلاب الدراسات العليا، الاتفاق على إتاحة بعض المقررات لطلاب الدراسات العليا من إحدى الجامعتين لطلاب الجامعة الأخرى عبر أجهزة المؤتمرات المرئية لبث محاضرات الدراسات العليا.

كذلك يتضمن التنسيق في استخدام المقررات، وفي بعض المبادرات القومية، كما يشمل التعاون إمكانية ترشيح مراجعين نظراء للجودة بين الجامعتين لمراجعة تطبيق معايير جودة البرامج الدراسية و الدراسة الذاتية للبرامج والكليات، وتبادل الخبرات فيما يخص التجهيزات المعملية والدراسية في الكليات المناظرة، بحيث يصبح ذلك التعاون نموذجا تعليميا وبحثيا رائدا يمكن اتباعه من كلا الطرفين مع جامعات خارج جمهورية مصر العربية.