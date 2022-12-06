إصابة 17 شخصا في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

أصيب 17 شخصا بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد فى حادث تصادم وقع بين سيارتين ميكروباص، بدائرة مركز أبو حماد وتم نقل المصابين إلى المستشفى وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى أبو حماد ومستشفي العاشر من رمضان الجامعي بإستقبال كلا من " ع.م" 28 سنة، و"ا .م" ، و "م .ع.إ"و "م.ا.م" و"م.د.ر" و"م.ا.ع" و"ر .م" و"ا.ش.ب" و"ب.ص.م" و"خ .م.ع" و"ع .م.ع" و"ف .ك.ف" و"م.ع.أ" و"ا .ع.م" و"ا.ك.ال" و"ا .ج.ع" و"م.ج.ع".

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص، بطريق أبوحماد الجديد أمام صوب الجيش وتم نقل المصابين الي المستشفي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.