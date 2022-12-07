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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

امنع شركات الإعلانات من التجسس على بريدك الإلكتروني.. بهذه الخطوات

امنع شركات الإعلانات
امنع شركات الإعلانات من التجسس على بريدك الإلكتروني

تستهدف شركات التسويق وشركات الإعلانات المستخدمين من خلال رسائل البريد الإلكتروني، حيث تستمر هذه الشركات في إرسال العديد من “ الإيميلات المختلفة ” كإعلانات، الأمر الذي يسبب إزعاجا كبيرا للمستخدمين، ولكن لا يتوقف الأمر عند هذه الخطوة فقط. 

وبحسب مجلة LaptopMag  فإن شركات التسويق لا تكتف بإزعاج المستخدمين بإرسال العروض والإيميلات الكثيرة، ولكنها يمكنها أيضا التجسس على المستخدمين، حيث يتم إسال صور معينة ضمن الإيميلات يمكن لهذه الصور تتبع وحدات البيكسل، والتي تتيح للشركات تحليل كيف ومتى تتفاعل مع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم، كما يمكنهم بعد ذلك استخدام المعلومات لضبط الحملات التسويقية وحتى ربط البيانات بالمعلومات الأخرى التي لديهم.

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وتعتبر هذه الطريقة التي نجح بها التسويق عبر البريد الإلكتروني لسنوات ، مع عدم إدراك العديد من المستخدمين بأنهم يتم تتبعهم بواسطة هذه التقنيات، وتتبع وحدات البكسل هي صور صغيرة لدرجة أن المستخدمين يمكن أن يواجهو صعوبة في ملاحظتها. 

وعادة ما تتضمن الشركات ملفات GIF أو PNG في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بها ، حيث يمكنها تحويل هذه الصور إلى وحدات بكسل بيضاء صغيرة، ويعني فتح البريد الإلكتروني تحميل الصورة الصغيرة في متصفحك أو تطبيقك، و بمجرد حدوث ذلك ، تضغط الصورة على الخادم حيث يتم تخزينه. 

ونتيجة فتح الصورة وتخزين البيانات، يحصل المعلن على مجموعة من المعلومات عنك، حيث يعرف أنك فتحت البريد الإلكتروني، وعدد المرات التي عدت فيها للنظر في الرسالة، وسيشاهد موقعك من معلومات شبكتك وكذلك الجهاز الذي تستخدمه. 

كيفية إيقاف تتبع البريد الإلكتروني


وتوفر تطبيقات البريد الإلكتروني المختلفة حماية مدمجة تمنع المعلنين من تتبع المستخدمين مع وحدات البكسل غير المرئية، ولكن ستحتاج إلى حظر جميع الصور المعروضة في البريد الإلكتروني ، حتى لو كان ذلك يعني أنك لن تتمكن من تحميل الصور، ولكن ستتمكن من الاختيار داخل البريد الإلكتروني ما إذا كنت تريد رؤية الصور.

في تطبيق Gmail: 

 

انتقل إلى الإعدادات ، والصور ، واسأل قبل عرض الصور الخارجية


في تطبيق Outlook:

 

وتريد الخيارات ، حظر الصور الخارجية والخيارات ، مركز الثقة ، التنزيل التلقائي 


في تطبيق Apple Email: 

 

وعلى هواتف آيفون iPhone و iPad ، انتقل إلى الإعدادات ، وحماية الخصوصية ، وقم بتشغيل نشاط البريد Protect، أو قم بتشغيل إخفاء عنوان IP وحظر جميع المحتوى عن بُعد، حيث أن هناك خيار آخر يتمثل في التفضيلات ، والعرض ، وتحميل المحتوى عن بُعد في الرسائل لتعطيل تتبع وحدات البكسل في MacOS.

شركات التسويق شركات الاعلانات رسائل البريد الإلكتروني الإيميلات التجسس تتبع وحدات البيكسل

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