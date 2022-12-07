أغرب قضية نسب في إسرائيل.. 6 نساء يتصارعن على مولود

تتصارع 6 سيدات في إسرائيل على مولود، بعد أزمة كبيرة وقضية نسب بدأت منذ سبتمبر الماضي، عندما تم زرع جنين في رحم أم لا ينتمي لها.

وبدأت القصة الغريبة حينما حملت امرأة بمساعدة أدوية الخصوبة في مستشفى ريشون لتسيون الإسرائيلية، إلا أن هذا الحمل أسفر عن جنين لا ينتمي لها ولا لزوجها بيولوجيًا، بعد زرعه في رحمها من خلال عملية الإخصاب في المختبر (IVF) عن طريق الخطأ.

وقالت وزارة الصحة عند ظهور القضية في سبتمبر الماضي إن المستشفى يعتذر عن العبء العاطفي والتوتر الذي لحق بالمرضى.

خلط أنساب

وعلى إثر اكتشاف خلط أنساب، قضت محكمة إسرائيلية بضرورة إجراء اختبارات وراثية لتحديد الوالدين البيولوجيين للجنين.

وكان المسؤولون في إسرائيل أعلنوا أواخر نوفمبر الماضي أنهم سيوقفون البحث عن الأم البيولوجية، لكن وفقًا للقناة 12، أعلنت 6 نساء وأزواجهن ممن يعتقدون أن الطفل ينتمي إليهم بيولوجيًا أنهم تقدموا باستئناف أمام المحكمة لإجراء اختبارات وراثية.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أنجبت الأم الطفل في أواخر أكتوبر الماضي، بعد وقت قصير من الكشف عن الاختلاط الذي أشعل فتيل عاصفة إعلامية وطنية.

ويخطط الزوجان اللذان حصلا على الجنين بالخطأ لمقاضاة مستشفى ريشون لتسيون ومطالبته بدفع تعويض 10 ملايين شيكل (2.9 مليون دولار) بسبب الإهمال والأذى النفسي.

كما أكدا أنهما يريدان الاحتفاظ به وتعهدا بمحاربة أي محاولة لتجريدهما من الحضانة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن حدوث زرع أجنة بالخطأ في العالم.

وكانت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية أوردت حالة امرأة اكتشفت بعد أسابيع من ولادة ابنتها أنها لا تنتمي إليها بيولوجيا، لكنها احتفظت بها في النهاية.