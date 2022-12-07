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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تمثال برونزي للأديب فيكتور هوغو من أعمال رودان

صدى البلد

دشن تمثال للكاتب الفرنسي فيكتور هوغو، من أعمال مواطنه النحّات الشهير رودان (1840 - 1917)، في مدينة بيزانسون التي ولد فيها الأديب، شرق فرنسا.

 

المنحوتة مصقولة بمادّة البرونز، وهي سوداء لامعة، يبلغ طولها مترين وعشرة سنتميترات، ووزنها 250 كيلوغراماً، وتجسّد هوغو وهو يمشي، وقد بدت على وجهه علامات التقدّم في السن، لكن جسده قوي وعضلاته بارزة.

 

وقال المسؤول في "متحف رودان" أوغ إربان لوكالة فرانس برس، "إن تمثيل هوغو بأسلوب رودان، هو خيار متمرّد قد لا ينسجم بالضرورة مع روح ذلك العصر"، لافتاً إلى أن رودان "كان يسعى قبل كل شيء من خلال هذا التصميم القوي جداً، إلى التعبير عن قدرة فيكتور هوغو الإبداعية". 

 

وتبرّعت "مؤسسة بيار جيانادا" السويسرية بالتمثال، إذ أراد رئيسها ليونار جيانادا "تصحيح ما رآه ظلماً"، ولاحظ أن رودان "نحت فيكتور هوغو في مناسبات عدة، لكن أي عمل للنحّات لم يكن موجوداً في مسقط رأس الكاتب". 

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بؤساء فيكتور هوغو

 

يتوفّر من هذا التمثال البرونزي 3 نسخ، نفذت كلها بواسطة القالب الذي أعدّه رودان، إذ تحتفظ "مؤسسة جيانادا" في مارتيني (جنوب غربي سويسرا) بواحدة، وتوجد نسخة ثانية في "متحف رودان" في باريس، أما الثالثة فهي موجودة في بيزانسون.

 

تجدر الإشارة إلى أن فيكتور هوغو (1802-1885) هو روائي وشاعر، وُضِعت صورته على الفرنك الفرنسي،  واقتُبست روايته "البؤساء" في أعمال تلفزيونية وسينمائية ومسرحية، وتُرجمت أعماله إلى لغاتٍ عدّة، ودُفن في مقبرة العظماء.

فيكتور هوغو رودان فرنسا متحف رودان مؤسسة بيار جيانادا بيزانسون

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