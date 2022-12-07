أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يحول مكاتب تويتر لغرف نوم لهذا السبب.. ولحماية حسابك على واتساب.. فعل هذه الإعدادات فورا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تختبر شركة جوجل الأمريكية زر جديد في تطبيق الصور Google Photos وذلك لتسهيل عن البحث عن الصور وإيجادها بسرعة أكبر، حيث سيكون الزر الجديد أكثر فائدة من أداة Lens ، التي تستخدم في مثل هذا الغرض.



يبدو أن شركة موتورولا تستعد لإطلاق هاتف جديد من فئة G للفئة الشبابية والمتوسطة، حيث كشفت تقارير أن الشركة تعمل بالفعل على إطلاق هاتف Motorola Moto G13 في الفترة القليلة المقبلة، مع عدد من المواصفات المتميزة، وأيضًا سعر مناسب للغاية.



تستهدف شركات التسويق وشركات الإعلانات المستخدمين من خلال رسائل البريد الإلكتروني، حيث تستمر هذه الشركات في إرسال العديد من “ الإيميلات المختلفة ” كإعلانات، الأمر الذي يسبب إزعاجا كبيرا للمستخدمين، ولكن لا يتوقف الأمر عند هذه الخطوة فقط.



تشكل انتهاكات البيانات تهديدًا خطيرًا للمليارات على مستوى العالم ، حيث كانت قد ظهرت شائعات منذ أيام بتعرض حوالي 500 مليون مستخدم في تطبيق واتساب WhatsApp لتسريب أرقام هواتفهم، وتم عرضها للبيع على شبكة الدارك ويب، وعلى الرغم من أن إدارة واتساب نفت هذه الشائعة، إلا أن تسريب الأرقام واختراق البيانات أصبح أمرا معتادا لأغلب مستخدمي التطبيقات والمنصات.



أفادت تقارير أن شركة تويتر Twitter قامت بتحويل عدد من الغرف الخاصة بالمؤتمرات إلى غرف للنوم للموظفين، وذلك في محاولة للتماشي مع سياسة إيلون ماسك المتشددة في العمل، والذي طالب الموظفين بالعمل 40 ساعة على الأقل في الأسبوع، أو الاستقالة.



كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تستعد لإطلاق واحد من أرخص الهواتف الذكية الخاصة بها قريبا، حيث تم إدراج الهاتف على الموقع الرسمي للشركة، الأمر الذي يمهد بإطلاق الهاتف قريبا، حيث سيكون الهاتف فرصة كبيرة للشباب والفئة المتوسطة نظرا لسعره المناسب.

دخلت الهند في محادثات مع شركة آبل الأمريكية لبدء تصنيع أجهزة الآيباد iPad بدلا من الصين خاصة في ظل توتر العلاقات الثنائية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء كوفيد 19 التي تؤدي إلى إغلاق المصانع وتعطيل خطوط الإنتاج، وفقًا لقناة CNBC الإخبارية.



حذرت إدارة فيسبوك Facebook من أنها قد تحظر خدمة الأخبار في الولايات المتحدة الأمريكية بالكامل إذا أقر الكونجرس مشروع قانون يتطلب من المنصة التفاوض مع الناشرين ودفع تعويضات بسبب نشر محتواهم.