أرخص هواتف سامسونج القادمة.. تسريبات تكشف مواصفات Galaxy A14 5G

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تستعد لإطلاق واحد من أرخص الهواتف الذكية الخاصة بها قريبا، حيث تم إدراج الهاتف على الموقع الرسمي للشركة، الأمر الذي يمهد بإطلاق الهاتف قريبا، حيث سيكون الهاتف فرصة كبيرة للشباب والفئة المتوسطة نظرا لسعره المناسب.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف سامسونج Galaxy A14 5G تم رصده بالفعل على الموقع الرسمي للشركة، كما تم تخصيص صفحة دعم للهاتف، بالإضافة إلى أنه تم رصده على عدد من المنصات المتلفة في الفترة الماضية منها منصة Geekbench.

ولا تتضمن صفحة دعم هاتف سامسونج Galaxy A14 5G على موقع سامسونج أي مواصفات ، لكن رمز النموذج الخاص به SM-A146B/DS يؤكد أن الهاتف الذكي سيكون له دعم مزدوج.

وسيأتي هاتف سامسونج Galaxy A14 5G ، بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.8 بوصة وبدقة +Full HD ، تحتوي على نوتش على شكل Infinity-V ، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار.

وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy A14 5G ، إعداد كاميرا يضم 3 كاميرات خلفية الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، والثانية بدقة 8 ميجابيكسل مخصصة للتصوير الفائق العرض، والثالثة تأتي بدقة 2 ميجابيكسل لتصوير العمق، مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل لتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو.

وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy A14 5G بمعالج من نوع Exynos 1330، من شركة سامسونج مع نواتين متقدمتين لوحدة المعالجة المركزية بتردد 2.4 جيجاهرتز وستة أنوية موفرة للطاقة مسجلة بتردد 2 جيجاهرتز ، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 و 6 جيجابايت، مع ثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64 و 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة.



وسيحتوي هاتف سامسونج Galaxy A14 5G على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 واط، مع منفذ للشحن من نوعUSB-C، مع نظام التشغيل Android 13، وواجهة المستخدم للسوفت وير One UI 5.0.