استشاري : الأسرة والقدوة أساس غرس الانتماء الوطني لدى الأطفال

أكدت الدكتورة سوزان شوقي، استشاري الصحة النفسية، أن حب الوطن والانتماء إليه قيم يكتسبها الطفل من خلال التربية والقدوة والمواقف اليومية، وليس مجرد مشاعر أو شعارات تُردد في المناسبات الوطنية.

وأوضحت خلال حوارها ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن الانتماء يرتبط بالشعور بالأمان، وإحساس الإنسان بأنه جزء من الأسرة والمدرسة والمجتمع والوطن، مشيرة إلى أن الطفل يتعلم معنى الانتماء من سلوك المحيطين به، وأن البيئة الأسرية الآمنة تعزز ثقته بنفسه وشعوره بالانتماء.

وشددت على أن غرس حب الوطن لا يعتمد على التلقين، بل على القدوة وتعريف الأطفال بتاريخ بلدهم وهويتهم وثقافتهم ولغتهم، من خلال ممارسات بسيطة، مثل الحفاظ على نظافة الشوارع وعدم إلقاء المخلفات، وتشجيعهم على زيارة الأماكن التاريخية للتعرف على حضارة بلادهم.

وأضافت أن تعريف الأطفال بانتصارات أكتوبر من خلال الحكايات المبسطة يساعدهم على فهم دور العلم والإرادة والتخطيط والعمل الجماعي في تحقيق النصر، وربط التاريخ بقيم التعاون وتحمل المسؤولية.

ولفتت إلى أن جيل «زد» وجيل «ألفا» يعبران عن هويتهما الوطنية خلال المناسبات ومباريات كرة القدم، مؤكدة أهمية توجيه هذه المشاعر وتعزيزها بالتربية الواعية، وربط حب الوطن بالسلوك الإيجابي واحترام الممتلكات العامة والمشاركة الفعالة في المجتمع.