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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النيابة العامة تُخلي ساحة التحفظ على المركبات بالدقي

النيابة العامة
النيابة العامة
مصطفي رجب

أعلنت النيابة العامة الانتهاء من إخلاء ساحة التحفظ على المركبات بحي الدقي، أمام جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة، وتسليم قطعة الأرض إلى المحافظة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمها إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة، وتُقدر قيمتها بنحو 600 مليون جنيه، وفقًا للتقدير الأولى.

إخلاء ساحات التحفظ

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بسرعة إنهاء إجراءات إخلاء ساحات التحفظ على المركبات، وإعادة الأراضي التي تشغلها إلى الدولة، في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية والتنسيق بين النيابة العامة ووزارة التنمية المحلية والبيئة ومحافظة الجيزة.

وشملت أعمال الإخلاء التصرف في المركبات المضبوطة وفقًا للقانون، وتسليم المركبات التي تقرر ردها إلى مالكيها أو مستحقيها، وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، ما أسهم في إنهاء إجراءات التحفظ وإخلاء الساحة وتسليم الأرض.

وفي هذا السياق، التقى المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، الذي تسلّم قطعة الأرض خالية من المركبات، بحضور الجهات المعنية، حيث جرى التأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك وتضافر الجهود لتذليل المعوقات التي تواجه أعمال الإخلاء والتسليم.

ومن جانبه، أثنى النائب العام على جهود الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدعم الذي قدمته الوزارة لمساندة أعمال اللجنة، كما أشاد بدور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، في دعم تنفيذ التكليف الرئاسي ومساعدة اللجنة على إنجاز مهامها.

وأكدت النيابة العامة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المتواصلة لتنفيذ التكليف الرئاسي، والتصرف في المضبوطات وفقًا لصحيح القانون، واسترداد الأراضي المستغلة في ساحات التحفظ على المركبات، وإعادة توظيفها بما يحقق الصالح العام.

النيابة العامة ساحات التحفظ النيابة العامة تعلن جامعة القاهرة محافظة الجيزة

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