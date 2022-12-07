إيلون ماسك يحول مكاتب تويتر لغرف نوم لهذا السبب

أفادت تقارير أن شركة تويتر Twitter قامت بتحويل عدد من الغرف الخاصة بالمؤتمرات إلى غرف للنوم للموظفين، وذلك في محاولة للتماشي مع سياسة إيلون ماسك المتشددة في العمل، والذي طالب الموظفين بالعمل 40 ساعة على الأقل في الأسبوع، أو الاستقالة.

والتقطت "فوربس" عدد من الصور للغرف التي تحولت إلى غرف نوم داخل شركة تويتر، ولكن لم تقرر نشرها خوفا على الموظفين من اتخاذ أي إجراءات تعسفية أو انتقامية ضدهم، حيث ذكرت فوربس أن قرار تحويل الغرف تم اتخاذه دون التشاور مع الموظفين.

ووصفت فوربس غرف النوم في تويتر بأنها أشبه بـ “ غرف الفنادق الحزينة” دون أى تجهيزات جيدة مع “مراتب غير مجهزة”، وستائر رديئة، مع عدد من الشاشات الكبيرة لعقد المؤتمرات عن بعد، نقلا عن صحيفة نيويورك بوست.

وعلى الرغم من أنه من غير الواضح عدد أسرة النوم التي تمت إضافتها في مكاتب سان فرانسيسكو ، إلا أن أحد المصادر قال إن هناك ما يقرب من 4 إلى 8 في الدور الواحد "وأضاف أنها" تبدو مريحة".

وتعد خطوة تحويل غرف المؤتمرات لغرف النوم هي أحدث علامة على جهود إيلون ماسك وسياستة الجديدة في العمل في شركة تويتر، حيث كان قد غادر المئات من الموظفين بعد أن حذر ماسك من أن تويتر سيتحول إلى بيئة عمل متشددة وصعبة يتطلب العمل لوقت متأخر في المكاتب.