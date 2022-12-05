عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إيلون ماسك يعيد حساب كايني ويست على تويتر بعد 12 ساعة تعليق

ماسك يعلق حساب كيني
ماسك يعلق حساب كيني ويست 12 ساعة

 

بدأت المناوشات بين الملياردير  إيلون ماسك  و مغني الراب كيني ويست منذ أن استحوذ مالك تويتر الجديد على منصة التدوينات القصيرة، في حرب إلكترونية من نوع خاص.

بحسب تقرير independent البريطانية، يوم الجمعة الماضية تم تعليق حساب "ويست" من العصفور الأزرق بعد تغريدة وصفت بأنها معايدة للسامية حيث قام مغني الراب ، الذي يسمى نفسه الآن Ye، بنشر صورة لصليب معقوف رنز النازية فوق نجمة داود وذلك عقب حادث تحطم سيارته وظهوره في برنامج معلومات أليكس جونز.

ثم نشر ويست صورة لـ إيلون ماسك  نصف عارٍ ومرفق بها جملة "دعونا نتذكر دائمًا أن هذه تغريدتي الأخيرة"، بالفعل أثارت التغريدة المعادية للسامية غضب "ماسك" واعترف من خلال فقرة السؤال والجواب على تويتر بأنه كان يريد إعطاء كايني ويست لكمة على الوجه بسبب الصورة التي كانت بمثابة المسمار الأخير في نعشه على تويتر.

تم إغلاق حساب مغني الراب لأول مرة في 9 أكتوبر بعد تغريدة أنه يخطط لقتل 3 من اليهود، في عبارات محرضة على العنف، ليعود حسابه للعمل مرة أخرى في 21 نوفمبر.

بتاريخ 1 ديسمبر الحالي، ظهر كايني ويست مع أليكس جونز اليميني المتطرف، في برنامجه المثير للجدل الذي يروج لنظرية المؤامرة infowars وأشاد خلال برنامجه بـ "هتلر" وأنه يحب النازية قائلا: "أرى أشياء جيدة في هتلر ... كل إنسان لديه شيء ذو قيمة وخاصة هتلر"، ليعقب جونز على كلامه بقوله "النازيون كانوا بلطجية"، ليرد ويست : "لكنهم فعلوا أشياء جيدة أيضًا ... يجب أن نتوقف عن تشويه صورة النازيين طوال الوقت ... أنا أحب الشعب اليهودي. لكنني أيضًا أحب النازيين ".

بعد فضيحة نجل بايدن.. إيلون ماسك يصدر تحذيرا بشأن إنهاء حياته

مهاجما وسائل الإعلام الليبرالية.. آيلون ماسك: خدعوا الأمريكان بشأن قصة نجل بايدن

بتاريخ 2 ديسمبر الحالي قام ويست بنشر صورة بها الصليب المعقوف رمز النازية مع نجمة داوود، وبعدها بفترة بسيطة قامت إدارة تويتر باتخاذ إجرائها وأغلقت حسابه من جديد، وبالفعل غرد ماسك قائلاً إن Ye "انتهك قانوننا ضد التحريض على العنف"، وأوضح ماسك في تغريدة: "سيتم تعليق الحساب"، ولكن الغريب أنه تم تعليق الحساب لـ 12 ساعة فقط وعاد مرة أخرى وهو ما اعتبر من قبل البعض بأنها عقوبة متساهلة جدا لمزاعم نشر العنف.

إيلون ماسك كايني ويست تويتر مغنى مغني الراب هتلر أليكس جونز infowars الصليب المعقوف النازية نجمة داوود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسر الـ 2000 جنيه.. ارتفاع سعر الذهب اليوم بالتعاملات المسائية

عياره فلت.. مفاجأة وراء ارتفاع أسعار الذهب ووقف تسعيره بالأسواق| إلحق بيع

أخيرا.. الكشف عن السبب الحقيقي لرحيل موسيماني عن الأهلي.. تفاصيل

اشتروا الذهب.. خبير يحذر من أكبر فقاعة اقتصادية في تاريخ العالم.. تفاصيل

بعد انتهاء أزمته مع الزمالك.. كهربا يعود للملاعب بالتفاؤل والأمل

7 أفعال نهى عنها رسول الله بين المغرب والعشاء.. هل تعرفها؟

ألحق.. قرض الزواج من بنك ناصر | شروط الحصول عليه

حفلة تعذيب داخل حضانة..نيابة الإسكندرية تحقق في واقعة تعدي المديرة على التلاميذ

موضوعات متعلقة

نظام حماية للبيانات متعدد الطبقات .. اعرف مواصفات سامسونج جالاكسي M52

5 دقائق تمنحك 3 ساعات فيديو.. اعرف مواصفات أوبو رينو 6

مارك زوكربيرج يساند إيلون ماسك ضد الممارسات الاحتكارية لـ "آبل"

بسبب تيار اليمين المتطرف.. إيلون ماسك يعلق حسابات منظمة أنتيفا

أبرزها أدوية خاصة لكل مريض .. الذكاء الاصطناعي يغير المستقبل بهذه الطريقة

إذاعة أفلام كاملة .. تويتر ينتهك حقوق الملكية الفكرية

إجراءات تقشفية قاسية.. "ميتا" تتخلى عن مقراتها الرئيسية في نيويورك

عِشْ عصر توت عنخ آمون بنقرة زر.. أول مدينة مصرية على Metaverse| فيديو

ترشيحاتنا

نيمار عاد.. تشكيل منتخب البرازيل أمام كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022

بعد الاتفاق الإطاري.. البرهان: القوى الموقعة تشكل لجانا لصياغة الدستور

نازله تعملي ايه بدرى..مهندسة مدينة نصر تروي تفاصيل تعدي جارها عليها| صور

تنبيه عاجل من الصحة بخصوص حقنة البرد «الخلطة السرية»

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في كأس العالم2022.. اعرف التردد

مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية مباشر الآن 0-0 فى كأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض.. ياسمين صبري تتألق بفستان أنيق

ابنة غادة عبدالرازق تستعرض جمالها من باريس.. والجمهور: قمر

بملابس مثيرة.. الراقصة جوهرة تستعرض جمالها

ياسمين الخطيب تثير الجدل فى أحدث ظهور

فيديو

كيف دعمت الحكومة المواطنين لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية؟.. تغطية خاصة

مشوار مفيد فوزي .. صديق النجوم الذي وصل بين الأجيال

استخدم ثوب خطيبته.. تفاصيل جديدة في واقعة تخلص شاب من حياته بالغربية

أنا مش متجوزة متخافش .. تطورات جديدة في علاقة ندى الكامل وعمر كمال "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ