بعد فضيحة نجل بايدن.. إيلون ماسك يصدر تحذيرا بشأن إنهاء حياته

أكد مالك منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أنه ليس لديه أي أفكار انتحارية.

جاءت تصريحات ماسك بعد الكشف عن تفاصيل قمع منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” لمنع انتشار قصة الكمبيوتر المحمول هانتر بايدن قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

وقال ماسك: “إذا انتحرت، فهذا ليس حقيقيا”.

ويشير العنوان إلى “ملفات تويتر”، وهو الاسم الذي أطلقه ماسك على الاتصالات التي كانت خاصة في السابق بين المديرين التنفيذيين السابقين للمنصة خلال انتخابات 2020.

وبمساعدة الصحفي مات تايبي، نشر ماسك وثائق داخلية توضح بالتفصيل كيف تواطأ المسؤولون التنفيذيون في تويتر مع الوكالات الحكومية الأمريكية لسحق الأخبار حول جهاز كمبيوتر محمول يخص هانتر بايدن، نجل المرشح الرئاسي آنذاك جو بايدن.

وظهر الجهاز في ورشة إصلاح في ولاية ديلاوير مليئة برسائل البريد الإلكتروني التي تجرمهم.

وقبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات، نشرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، قصة حول الملفات التي تم استردادها من الكمبيوتر المحمول.

وتضمن الكشف رسائل بريد إلكتروني حول التعاملات التجارية لعائلة بايدن في أوكرانيا، من بين أمور أخرى.

ولم يكن البث المباشر “لملفات تويتر” هي المرة الأولى التي يمزح فيها ماسك حول وفاته المفاجئة المحتملة، حيث ثال ماسك، في مايو، إنه “كان من الجيد معرفتكم في حالة موته في ظروف غامضة”.