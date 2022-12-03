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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيلون ماسك يعد بنشر وثائق خطيرة تتعلق بفضيحة نجل بايدن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعهد رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك بنشر وثائق خلال الساعات المقبلة بخصوص الوضع في تويتر بسبب فضيحة جهاز الكمبيوتر المحمول لهانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن.

وقال ماسك: "ما حدث مع قصة إخفاء "تويتر" لقصة هانتر بايدن سيتم نشره على تويتر في الساعة 5 مساء بالتوقيت الشرقي".

وأظهر استطلاع للرأي أن 66% من الأمريكيين يعتبرون أن الكمبيوتر الخاص بهانتر بايدن "قصة مهمة" وأن والده الرئيس جو بايدن قد يكون متورطا شخصيا بطريقة ما في تعاملات نجله التجارية.

وتعود هذه القضية إلى منتصف أكتوبر 2020، حين نشرت صحيفة "نيويورك بوست"، قبل أسابيع معدودة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تقريرا عن بيانات مثيرة للتساؤلات عثر عليها في الكمبيوتر المحمول نساه هانتر بايدن في أبريل 2019 في ورشة إصلاح في مدينة ديلاوير.

وبين البيانات الأخرى، عثر في هذا الحاسوب، وفقا للتقرير، على عدد كبير من الرسائل الإلكترونية وصور ووثائق مالية تبادلها هانتر مع عائلته وشركائه، وهي تسلط الضوء على كيفية استخدام نجل جو بايدن نفوذه السياسي في ممارسة أعمال في دول أخرى، وخصوصا أوكرانيا والصين.

ويخضع هانتر لتحقيقات فيدرالية منذ عام 2018، وأصبح قرار توجيه اتهامات جنائية الآن من سلطة المدعي العام الأمريكي في ولاية ديلاوير.

وقال محامي هانتر إنه لم يحدث أي تواصل بينه وبين المسؤولين الفيدراليين، ونفى مرارا أي مخالفة للقانون.

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تحقيق في الكونجرس

وفي وقت سابق، أعلن قادة بارزون في الحزب الجمهوري، بعد يوم واحد من ضمان الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، أنهم سيحققون مع عائلة الرئيس، جو بايدن، وسوف يعتبرون ذلك أولوية قصوى.

وقال جيمس كومر، العضو البارز في الرقابة والإصلاح، في مؤتمر صحفي في واشنطن، إلى جانب النائب جيم جوردان والجمهوريين الآخرين "اليوم سنقدم لكم شيئا لم تعتادوا عليه جميعا فيما يتعلق بتحقيقات الكونجرس، وهذا دليل".

وأضاف: "لقد تحدث الجمهوريون في لجنة الرقابة والإصلاح مع العديد من المبلغين عن المخالفات حول العديد من المخططات التي تنطوي على عائلة بايدن، وراجعوا الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن وتلقوا وثائق حول معاملات لم تكن معروفة من قبل. ما وجدناه كان خطط عمل تستهدف أهدافا في جميع أنحاء العالم على أساس استغلال النفوذ، بما في ذلك مع أشخاص مرتبطين ارتباطا وثيقا بالحكومات الأجنبية مثل الصين وروسيا".

وأكد كومر: "وجدنا أيضا خططا مقرها في أمريكا حيث خدعت عائلة بايدن المستثمرين بمئات الآلاف من الدولارات، وكل ذلك بمشاركة جو بايدن ومعرفته".
 

 

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