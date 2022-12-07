عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لحماية حسابك على واتساب.. فعل هذه الإعدادات فورا

لحماية حسابك على
لحماية حسابك على واتساب.. فعل هذه الإعدادات فورا

تشكل انتهاكات البيانات تهديدًا خطيرًا للمليارات على مستوى العالم ، حيث كانت قد ظهرت شائعات منذ أيام بتعرض حوالي 500 مليون مستخدم في تطبيق واتساب WhatsApp  لتسريب أرقام هواتفهم، وتم عرضها للبيع على شبكة الدارك ويب، وعلى الرغم من أن إدارة واتساب نفت هذه الشائعة، إلا أن تسريب الأرقام واختراق البيانات أصبح أمرا معتادا لأغلب مستخدمي التطبيقات والمنصات. 

وتصبح مسؤولية المستخدمين اتخاذ الخطوات الصحيحة لجعل بياناتهم آمنة وخاصة، باتباع الخطوات الصحيحة، وتفعيل إعدادات الحماية للحفاظ على أمان حسابات مواقع التواصل أو البريد الإلكتروني، وفيما يلي أهم إعدادات يمكنك تفعيلها لحماية واتساب WhatsApp :  

تمكين المصادقة الثنائية 

توفر المصادقة الثنائية الحماية عن طريق إضافة طبقة إضافية من الأمان إلى حسابك للتأكد من عدم الوصول إلى بياناتك من قبل شخص آخر. 

لتفعيل المصادقة ثنائية العوامل على واتساب WhatsApp ، من خلال الانتقال ثم الدخول على القائمة ثم الإعدادات ثم الحساب ثم التحقق من خطوتين، ومن ثم تمكين.

من خلال هذه الميزة ، في كل مرة يقوم جهاز جديد بالوصول إلى الدردشة الخاصة بك ، يتم إنشاء رمز أمان جديد ويتم إرسال إشعار عندما يتغير رمز الأمان هذا.

لتمكينه ، انتقل إلى واتساب WhatsApp ثم الإعدادات ثم الحساب ثم الدخول على إشعارات الأمان ثم اضغط على "إظهار إشعار الأمان".

تشفير النسخ الاحتياطية السحابية

لا يتم تشفير النسخ الاحتياطية لـ واتساب WhatsApp على Google Drive افتراضيًا، حيث بدون هذه الميزة ، ستبقى الفجوة الرئيسية في حماية الخصوصية الخاصة بك.

قم بتشغيل نسخة احتياطية مشفرة من طرف إلى طرف ، انتقل إلى الإعدادات ثم الدردشة ثم ادخل على النسخ الاحتياطي للدردشة ثم النسخ الاحتياطي المشفر من طرف إلى طرف ثم انقر فوق تشغيل، و بعد ذلك ، قم بإنشاء كلمة مرور وانتظر النسخ الاحتياطي المشفر.

تحقق من الروابط غير المعروفة

 

وقد يكون من الصعب تحديد ما إذا كانت رسائل عملية الاحتيال والروابط معينة ضارة، حيث يمكن نسخ الرابط وتحقق من مواقع مثل Norton Safe Web و Phishtank وغيرها لمنع النقر على هذه. من خلال تطوير هذه العادة ، ستتوقف عن النقر على الروابط الضارة.

واتساب WhatsApp تطبيق واتسآب الخصوصية حماية واتساب أمان واتساب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار سعر الذهب اليوم في مصر والجرام يخسر 175 جنيها

سعر الذهب اليوم يواصل الانهيار.. والجرام يخسر 225 جنيها

تراجع 225 جنيها.. إلى أين سيتجه سعر الذهب في مصر الفترة المقبلة؟

أسعار الذهب تتراجع بعنف.. وعيار 21 ينخفض 200 جنيه دفعة واحد اليوم

خلصوا عليه وهربوا.. اللقطات الأولى من مسرح حادث مقتل محامي الجيزة

ملثمون فتحوا عليه النار.. كواليس مقتل محامي داخل مكتبه في الجيزة

ملثم وبموتوسيكل.. كاميرات داخلية وخارجية بمكتب محامي كرداسة تكشف مفاجأة

التموين تستقبل طلبات إضافة المواليد بهذه الشروط .. 7 فئات تستحق الدعم

ترشيحاتنا

فرحة جنونية للجماهير بعد التأهل التاريخي لـ منتخب المغرب | شاهد

تعليق الدراسة وتحذيرات خلال القيادة.. تنبيهات بشأن طقس السعودية اليوم

ما حقيقة أن الذنوب تمحو ثواب الصلاة والصدقات .. مجدي عاشور يوضح

واقعة الشيخ زايد.. لماذا يحاكم الفنان مصطفى هريدي؟

نادٍ أوروبي يوجه ضربة قوية لـ الأهلي ويقترب من ضم نجم بيراميدز

على طريقة إكرامي وفتحي.. بيراميدز يخطط لخطف نجم الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 علامات محتملة على إصابتك بكورونا بعد التطعيم.. انتبه للرابعة

اتحكمي في أكلك .. مضغ هذه العشبة أقوى من أدوية سد الشهية

ماذا يحدث للجسم عند تناول اليوسفي .. إليك الفوائد والأضرار

كارثة تداول فولتارين مغشوش في الأسواق .. وبهذه العلامات تكشفه

فيديو

جموح الذهب.. شركات ومحلات تدرس وقف البيع والشعبة تعلق

دولاب مخدرات.. تفاصيل غلق صيدلية العجوزة الشهيرة

المغرب وإسبانيا.. أسود الأطلسي تمزق هيبة الماتادور في كأس العالم

تنبأ بالمستقبل بشكل مخيف.. نوستراداموس الحي يتوقع طرفي نهائي مونديال قطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ