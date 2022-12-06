لمحبي الفيديو .. واتساب يطلق ميزة عظيمة ستوفر باقتك

يستعد تطبيق واتساب WhatsApp لإطلاق واحدة من أفضل الميزات على الإطلاق، حيث كشفت تقارير أن التطبيق الأكثر استخداما في العالم سيتيح قريبا للمستخدمين وضع صورة داخل صورة والخاصة بمقاطع الفيديو.

وبحسب تقرير من صحيفة The Financial Express فإن وضع صورة داخل صورة يوفر للمستخدمين فرصة مشاهدة مقاطع الفيديو في واتساب WhatsApp دون الاضطرار إلى الدخول إلى الموقع الأصلي للفيديو ومشاهدته، الأمر الذي سيوفر للمستخدمين استهلاك الإنترنت.

ويختبر واتساب وضع صورة داخل صورة أصلية لمكالمات الفيديو أيضا، حيث تم رصد الميزة في الإصدار التجريبي من iOS لهواتف آيفون، حيث سيتم إطلاق الميزة بشكل رسمي لجميع المستخدمين قريبا، لأنها متاحة فقط لمستخدمي الإصدار التجريبي.

وسيسمح وضع صورة داخل صورة للمستخدمين بالتفاعل مع التطبيقات الأخرى أثناء إجراء مكالمة فيديو مع شخص ما، حيث تدعم الميزة تطبيقات مثل يوتيوب YouTube و تطبيق الفيديو Google Meet مما يحسن تجربة المستخدمين.

وذكر موقع WABetaInfo أن الميزة صورة داخل صورة في واتساب متاحة لبعض المستخدمين الذين يستخدمون أحدث إصدار تجريبي من iOS لهواتف آيفون ، والذي يحمل رقم (2.22.24.79)، ولكن على جميع المستخدمين انتظار الإصدار الرسمي.