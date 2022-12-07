5 علامات محتملة على إصابتك بكورونا بعد التطعيم.. انتبه للرابعة

يمكن أن يصاب الناس بفيروس كورونا حتى بعد التطعيم الكامل. ومع ذلك، فقد لوحظ أن أولئك الذين تم تطعيمهم يعانون من أعراض أقل تكون عادة خفيفة ويمكنهم التعافي بشكل أسرع.

1. التهاب الحلق

وفقا لموقع هيلث لاين يعد التهاب الحلق أحد أكثر أعراض التهابات الجهاز التنفسي شيوعًا، بما في ذلك COVID-19. عادةً ما يتسم التهاب الحلق الناجم عن مرض كوفيد (COVID) بالألم والخدش ووصعوبة بلع الطعام. كل هذا يمكن أن يكون نتيجة التهاب في مؤخرة الحلق، مما يجعلك تشعر بالجفاف ويؤدي إلى تهيج.

2. سيلان الأنف

علامة أخرى شائعة للإصابة بعدوى COVID-19 هي سيلان الأنف. يمكن أن تستمر هذه الأعراض عادة في أي مكان من بضعة أيام إلى أسبوع أو أكثر. يمكن أن يؤدي سيلان الأنف أيضًا إلى السعال المزعج من المخاط الزائد في مؤخرة الحلق.

3. انسداد الأنف

عادة ما يرتبط الأنف المسدود أو المحتقن بـ COVID-19، وخاصة متغير Omicron. يمكنك استشارة طبيبك إذا كنت تعتقد أنها علامة على الإصابة بعدوى COVID. قد تساعد أدوية البرد والسعال المتاحة دون وصفة طبية أيضًا في علاج احتقان الأنف وانسداد الأنف. الحصول على قسط وافر من النوم وشرب الكثير من السوائل يمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف الأعراض.

4. السعال المستمر

يمكن أن يؤدي COVID أيضًا إلى السعال حيث يمكن أن يؤثر الفيروس على الجهاز التنفسي لدينا، من الأنف إلى الرئتين. السعال هو وسيلة الجسم للتخلص من المهيجات غير المرغوب فيها مثل الفيروسات والغبار والمخاط. ومع ذلك، يمكن أيضًا أن يعزز انتشار الفيروس للآخرين حول الشخص المصاب بالسعال، خاصة في الأماكن المزدحمة.

5. صداع الرأس

عادةً ما يكون الصداع الناجم عن COVID في غضون أسبوع من بعد الإصابة يمكن أن تكون هذه أيضًا علامة على COVID طويلة وتستمر لأسابيع أو حتى عدة أشهر بعد الشفاء. يمكن أن يكون سبب الصداع COVID-19 التهابات واسعة النطاق خاصةً إذا كان الفيروس يؤثر على الدماغ أو الجهاز العصبي.