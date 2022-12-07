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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الصعود لربع نهائي المونديال.. «أبوالغيط» لمنتخب المغرب: انتصار ثمين.. شرّفتم الكرة العربية

أبو الغيط
أبو الغيط

وجّه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية التهنئة للمغرب على فوز منتخبها على إسبانيا وصعودها للدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022.
وقال أبو الغيط في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": كل التهنئة للمغرب على انتصارها الثمين اليوم وصعودها المظفر إلى الدور ربع النهائي.
وأضاف "شرفتم الكرة العربية وننتظر منكم المزيد إن شاء الله.. أطيب التمنيات بالتوفيق".

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