اليوم.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني عشر للاتحاد العربي للتنمية المستدامة

تحت شعار "استدامة النمو في العالم العربي"

تنطلق اليوم الأربعاء فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني عشر للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة برئاسة دكتور أشرف عبد العزيز - أمين عام الاتحاد بعنوان "التعليم من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" تحت شعار "استدامة النمو في العالم العربي".

ويهدف المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين إلى التأصيل العلمي لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 للإسهام في توجيه التعليم لتحقيق أهدافها، كما يؤكد أهمية الدور الفعال للجامعات الخاصة والأهلية في التقدم المجتمعي والنمو المستدام.

ويشارك في المؤتمر كوكبة من أبناء الدول العربية والمتحدثين والخبراء من 10 دول عربية.

كما يناقش عدة محاور منها: التحول الرقمي للتعليم في الوطن العربي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطوير المنظومة التعليمية لتحسين مستوى الخريجين لسد حاجات سوق العمل بما يسهم في النمو المستدام.