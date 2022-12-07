عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحت شعار "استدامة النمو في العالم العربي"

اليوم.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني عشر للاتحاد العربي للتنمية المستدامة

المؤتمر الدولي الثاني
المؤتمر الدولي الثاني عشر للاتحاد العربي للتنمية المستدامة

تنطلق اليوم الأربعاء فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني عشر للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة برئاسة دكتور أشرف عبد العزيز - أمين عام الاتحاد بعنوان "التعليم من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" تحت شعار "استدامة النمو في العالم العربي".
ويهدف المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين إلى التأصيل العلمي لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 للإسهام في توجيه التعليم لتحقيق أهدافها، كما يؤكد أهمية الدور الفعال للجامعات الخاصة والأهلية في التقدم المجتمعي والنمو المستدام.
ويشارك في المؤتمر كوكبة من أبناء الدول العربية والمتحدثين والخبراء من 10 دول عربية.
كما يناقش عدة محاور منها: التحول الرقمي للتعليم في الوطن العربي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطوير المنظومة التعليمية لتحسين مستوى الخريجين لسد حاجات سوق العمل بما يسهم في النمو المستدام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار سعر الذهب اليوم في مصر والجرام يخسر 175 جنيها

سعر الذهب اليوم يواصل الانهيار.. والجرام يخسر 225 جنيها

تراجع 225 جنيها.. إلى أين سيتجه سعر الذهب في مصر الفترة المقبلة؟

أسعار الذهب تتراجع بعنف.. وعيار 21 ينخفض 200 جنيه دفعة واحد اليوم

التموين تستقبل طلبات إضافة المواليد بهذه الشروط .. 7 فئات تستحق الدعم

خلصوا عليه وهربوا.. اللقطات الأولى من مسرح حادث مقتل محامي الجيزة

ملثمون فتحوا عليه النار.. كواليس مقتل محامي داخل مكتبه في الجيزة

ملثم وبموتوسيكل.. كاميرات داخلية وخارجية بمكتب محامي كرداسة تكشف مفاجأة

ترشيحاتنا

الرئيس الصيني يتوجه إلى السعودية اليوم.. ما فحوى الزيارة؟

اشتر منزل واحصل على سيارة تيسلا هدية.. اعرف التفاصيل

مشاجرة في البرلمان التركي وإصابة أحد النواب| فيديو

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 7-12-2022

رضا عبدالعال: رونالدو «عالة» على البرتغال وأتمنى مشاركته أساسيًا أمام المغرب

اليوم.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني عشر للاتحاد العربي للتنمية المستدامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية وأنت لا تعرف

5 علامات محتملة على إصابتك بكورونا بعد التطعيم.. انتبه للرابعة

اتحكمي في أكلك .. مضغ هذه العشبة أقوى من أدوية سد الشهية

ماذا يحدث للجسم عند تناول اليوسفي .. إليك الفوائد والأضرار

فيديو

جموح الذهب.. شركات ومحلات تدرس وقف البيع والشعبة تعلق

دولاب مخدرات.. تفاصيل غلق صيدلية العجوزة الشهيرة

المغرب وإسبانيا.. أسود الأطلسي تمزق هيبة الماتادور في كأس العالم

تنبأ بالمستقبل بشكل مخيف.. نوستراداموس الحي يتوقع طرفي نهائي مونديال قطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ