مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام غزل المحلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره غزل المحلة، مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به لقاء غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وجاء التشكيل المتوقع لـ الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أحمد عبدالقادر - كريم فؤاد.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة.