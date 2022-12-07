مشاجرة في البرلمان التركي وإصابة أحد النواب| فيديو

اندلعت مشاجرة في البرلمان التركي خلال نقاش محتدم حول ميزانية العام المقبل، ما أسفر عن نقل نائب من المعارضة إلى المستشفى الثلاثاء.

وأظهر مقطع فيديو متداول اشتباكات بين عشرات النواب من الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، حيث تبادل بعض المشرعين اللكمات، بينما حاول البعض الآخر إبعادهم عن بعض.

In Turkey, the parliament deputies staged a ‘boxing match’ during the discussion of the budget.



One of them was hospitalized with a head injury. pic.twitter.com/U9zdVySe5j — Saul of United (@Viatcheslavsos3) December 6, 2022

وقالت وكالة أنباء دوجان إن حسين أورس، النائب عن حزب الخير المعارض، تعرض للكم في وجهه.

وأوضحت الوكالة أن أحد المشرعين وهو طبيب، كان يميل إلى أورس، الذي تم نقله بعد ذلك إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، حيث أصيب بشق في الحاجب.

ويعاني أورس مشاكل في القلب وتم وضعه تحت رعاية الطوارئ كإجراء احترازي.

وتتصاعد التوترات في تركيا مع إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد في يونيو من عام 2023.