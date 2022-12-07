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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات سبورتنج يشاركن ببطولة كأس إفريقيا للأندية الأبطال لكرة السلة

صدى البلد

غادرت فجر اليوم بعثة نادي سبورتنج لكرة السلة للسيدات مطار القاهرة الدولي متجهة إلى موزمبيق، وذلك لخوض بطولة كأس أفريقيا للأندية الأبطال لكرة السلة، التي تستضيفها عاصمة موزمبيق مابوتو في الفترة من 9 حتى 17 ديسمبر الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة 10 أندية وهم: كوستا دو سول (المضيف)،  فيروفياريو دي مابوتو (بطل 2019 / موزمبيق)،  ASC Ville Dakar (السنغال)،  إنرجي بي بي سي (بنين)،  محطة أوفر دوز أب (الكاميرون)، ASB CNSS (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، نادي سبورتنج الرياضي (مصر)، هيئة الموانئ الكينية (كينيا)، إنتر كلوب دي لواندا (أنغولا)، الجيش الرواندي الوطني (رواندا).

وتستضيف مابوتو بطولة كأس أبطال أفريقيا لكرة السلة للسيدات السنوية للمرة الثالثة في العقد الماضي، حيث استضافت المدينة الساحلية الموزمبيقية البطولة في عامي 2016 و 2018.

علمًا بأن جائحة كورونا تسببت في إيقاف منافسات كأس إفريقيا لكرة السلة للسيدات لمدة عامين منذ عام 2019.

ويعد نادي إنتر كلوب "لواندا" هو الأكثر تتويجًا بالبطولة، حيث فاز بكأس إفريقيا للأندية الأبطال للسيدات 5 مرات في 2010 و 2011 و 2013 و 2014 و 2016.

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سيدات سبورتنج يشاركن ببطولة كأس إفريقيا للأندية الأبطال لكرة السلة

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