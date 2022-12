العدل تقرر إنشاء 9 فروع توثيق تابعة للشهر العقارى

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل بإنشاء 9 فروع توثيق تابعة للشهر العقارى.

وهى: فرع توثيق weبالزمالك، فرع توثيق we باب اللوق، فرع توثيق we أربيلا بلازا، فرع توثيق we مدينة نصر، فرع توثيق we رمسيس، فرع توثيق we بسنترال أسوان الرئيسى، فرع توثيق weبالأقصر 2، فرع توثيق we الهانوفيل بحري، فرع توثيق weالعروبة مول في طنطا.

وجاء بالقرار، بعد الإطلاع على القانون رقم 114لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وعلى قرار المستشار وزير العدل الصادر بتاريخ عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه ومنها فرع توثيق قصر النيل يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بجنوب القاهرة؛ وعلى مذكرة رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 2022/12/5.

ونصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من 24 ديسمبر الجاري.