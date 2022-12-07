خالد الغندور: تقنية الفار على الجميع مش بالمزاج

أكد الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق أن الحكم محمود عاشور سيتم إيقافه.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" بعد هذه الكره واحتسابها تسلل سيتم إيقاف الحكم الدولي محمود عاشور عشان حسب الكرة تسلل لصالح فاركو ههههه تقنية الفار علي الجميع مش بالمزاج وقناعاتي الكرة تسلل طالما الفار قال تسلل"

وأحرز الزمالك والهدف الثاني في شباك طلائع الجيش ، من عمر الشوط الثاني ، فى المباراة التى تجمع الفريقين حالياً ، علي ملعب إستاد الكلية الحربية ،فى الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الزمالك الثاني فى الدقيقة 58 عن طريق إمام عاشور من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

وأفتتح الزمالك التهديف فى الدقيقة 44 عن طريق أحمد مصطفي زيزو بعد تنفيذ عرضية من ركلة حرة مباشرة لتمر من أمام الجميع وتخدع حارس مرمي طلائع الجيش وتسكن الشباك.

وكاد طلائع الجيش يباغت مرمى الزمالك عن طريق خالد قمر فى الدقيقة 4 ، بعد تمريرة خاطئة من روقا ،تصل لـ خالد قمر ويسدد كرة من منتصف الملعب مستغلاً تقدم محمد عواد ولكن تمر بجوار القائم .

وألغى حكم مباراة الزمالك وطلائع الجيش هدفاً للزمالك فى الدقيقة 21 أحرزه عن طريق حمزة المثلوثى من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء بداعى التسلل وسط جدال من لاعبي الزمالك بعد قرار الفار.

وبدأ الزمالك بالتشكيل الآتى:

محمد عواد

حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - مصطفي الزنارى - عبدالله جمعة.

نيمار - عمرو السيسي - روقا - إمام عاشور - أحمد مصطفي زيزو.

مصطفي شلبي .