منحتنا الثقة.. أول تعليق من أمير مرتضى بعد فوز الزمالك على طلائع الجيش برباعية

أكد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن الفوز على طلائع الجيش في لقاء اليوم بالدوري مهم جدا، مشدداً أن الفريق واجه سوء توفيق في المباريات السابقة.

وأضاف أمير مرتضى في تصريحات عقب المباراة قائلا:” نتيجة مباراة اليوم منحتنا الثقة، وأحمد فتوح شارك بعد فترة غياب للإصابة وظهر بصورة جيدة، كما قدم محمد عبد الغني مباراة جيدة، وحصل يوسف حسن على فرصة مع الفريق”.

أوضح أمير مرتضى قائلا: “المباراة المقبلة ستشهد تواجد نبيل عماد دونجا وشيكابالا بعد تماثلهما للشفاء من الإصابات التي عانى منها الثنائي في الفترة الماضية، في حين غاب عمر جابر عن لقاء اليوم للإصابة بكدمة أعلى الركبة، بينما غاب الجزيري للحصول على إجازة”.

وفاز فريق الزمالك على طلائع الجيش برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بهذا الفوز رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة.