عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول قرار من فيريرا تجاه لاعبي الزمالك رغم الفوز برباعية على الطلائع

الزمالك
الزمالك

رفض البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا الخميس، بعد الفوز على طلائع الجيش في لقاء اليوم بالدوري الممتاز.

ويستأنف الأبيض تدريباته غدا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأحد المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 وفاز فريق الزمالك على طلائع الجيش برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية في الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز، وبهذا الفوز رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القومي للتأمين الاجتماعي: رفع سن المعاش تدريجيا ليصل لـ 65 عاما

2024.. قرار جديد يطبق بالمدارس لأول مرة في تاريخ التعليم المصري

الحق بيع.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة.. فيديو

قبل مرور 24 ساعة.. القبض على المتهم بقتل بنداري حمدي محامي كرداسة

أسعار الذهب بمصر تنخفض خلال الفترة المقبلة .. تفاصيل مهمة

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يتراجع 130 جنيها

الفرخة بـ10 جنيه وزيت هدية | حكاية بائع دواجن في شبرا الخيمة

رسميا.. تحرك عاجل من برلمان المكسيك ضد ميسي

ترشيحاتنا

بعد محاولة الإطاحة بحكومة ألمانيا .. أمريكا تتدخل وتعرض مساعدتها في التحقيقات

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس .. فيديو

الحمام مشترك .. أحمد موسى يروي موقفًا محرجًا لـ وزير روسي على الهواء

أول تعليق من أمريكا علي عزل رئيس بيرو بيدرو كاستيلو

الأهلي ينفرد والزمالك يلاحقه ..ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

بالدليل .. رد قاطع من الحكومة على شائعة إفلاس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرخة بـ10 جنيه وزيت هدية | حكاية بائع دواجن في شبرا الخيمة

مرسيدس.. ميكيب أرتيست شهيرة تثير الجدل بجلسة تصوير| والجمهور: كل دي فلوس

الجمهور يتغزل في آيتن عامر بعد فقدان وزنها

مش مكسوفة.. بسمة وهبة بإطلالة جريئة تثير غضب السوشيال ميديا

فيديو

ما هي لعبة تشارلي وأخطارها .. وتعليق التعليم ..فيديو جراف

Skarone .. كل ما تريد معرفته عن سكاروان متصدر التريند "فيديوجراف"

محاولة للإطاحة بحكومة ألمانيا..تفكيك شبكة واعتقال 25 شخصا وروسيا تنفي علاقتها "فيديوجراف"

حبس وغرامة.. ليلى غفران أمام القضاء بسبب محاميها السابق.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ