انخفاض شديد في سعر النفط العالمي

أشارت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إلى أن المؤشرين الرئيسين في أسواق خام النفط فقدا جميع المكاسب التي تحققت لهما في عام 2022.

واتجهت الأسعار يوم الأربعاء إلى الهبوط لليوم الرابع على التوالي، مع تداول خام غرب تكساس الوسيط قرب مستوى 72 دولارا للبرميل، وانخفاض أسعار مزيج برنت إلى أدنى مستوى منذ عام تقريبا.

تحولت السوق مرة أخرى إلى هبوط جديد بسبب دلائل على تخفيف القيود بالنسبة لإمدادات الوقود الأمريكية وتزايد عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

ونقلت "بلومبرج" عن خبراء قولهم "حرفيا لا يوجد إقبال على المخاطرة وشراء الخام عند القاع في اللحظة الراهنة. هذا الوضع بمثابة كرة الثلج تتجه إلى تحركات ضخمة".

ضعف الطلب

ارتفع مخزون نواتج التقطير بالولايات المتحدة بما يتجاوز 6 ملايين برميل، وفق تقرير صدر الأربعاء عن إدارة معلومات الطاقة. وقفز مخزون البنزين بمقدار 5.3 مليون برميل، في إشارة إلى ضعف مستوى الطلب.

مخاوف سقف أسعار النفط الروسي

وأظهرت بيانات الأربعاء أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت في نوفمبر 12 بالمئة على أساس سنوي إلى أعلى مستوياتها في عشرة أشهر، إذ تعمل الشركات على ملء مخزوناتها بالنفط الأرخص بالتزامن مع بدء تشغيل مصانع جديدة.

كما أعطت بيانات معهد البترول الأميركي، التي تظهر تراجعا محتملا في مخزونات الخام بالولايات المتحدة بنحو 6.4 مليون برميل، بعض الدعم للمعنويات فيما يتعلق بالإمدادات.

إلا أن عدم اليقين بشأن تأثير فرض سقف لسعر النفط الروسي ساهم في حالة التقلبات بالسوق.

وذكرت صحيفة "فيدوموستي" الأربعاء أن روسيا تدرس ثلاثة خيارات من بينها حظر مبيعات النفط لبعض الدول ووضع حد أقصى للخصم الذي تبيع بها خامها لمواجهة سقف السعر الذي فرضته قوى غربية.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 1 بالمئة لثلاث جلسات متوالية مما محا أغلب مكاسبها للعام.