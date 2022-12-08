لعشاق المغامرات.. سعر رينو كوليوس موديل 2022 في الإمارات| صور

تقدم العلامة التجارية الفرنسية رينو سيارتها الرياضية الفريدة من نوعها رينو كوليوس موديل 2022 بالعديد من التجهيزات القوية المخصصة لتحدي الصعاب وصعود المنحدرات والطرق الرملية، كما تتوفر بمنظومة دفع رباعي أو جر أمامي فقط.

رينو كوليوس موديل 2022

مواصفات السيارة رينو كوليوس موديل 2022

حصلت السيارة رينو كوليوس موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج طاقة تصل الى 115 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 156 نيوتن/متر، بنظام الجر الأمامي للعجلات في الفئة الأولى بينما تتوفر الفئة الثانية والثالثة بنظام دفع رباعي، مع ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.

ويمكن للسيارة السيارة رينو كوليوس موديل 2022 الانطلاق والتسارع من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في 13.2 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 161 كيلومتر في الساعة.

رينو كوليوس موديل 2022

حصلت السيارة رينو كوليوس موديل 2022 على مصابيح ضباب أمامية، فيما جاءت المصابيح الأساسية تعمل بتقنية الـLED بالكامل، وفي الخلف حصلت السيارة على مصابيح تعمل بتقنية الـLEDبالكامل مع وجود مساحات زجاجية كبيرة ، كما تتوفر بحساسات خلفية في الصدام الخلفي مع كاميرا خلفية ومخرجين لعادم السيارة.

رينو كوليوس موديل 2022

أسعار السيارة رينو كوليوس موديل 2022:

رينو كوليوس موديل 2022 الفئة الأولى PE بسعر75,075 درهم.

رينو كوليوس موديل 2022 الفئة الثانية 4WD PE بسعر95,900 درهم.

رينو كوليوس موديل 2022 الفئة الثالثة LE 4WD بسعر104,000 درهم.