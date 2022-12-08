خلاف بين جدو ودويدار على الهواء بسبب بيرسي تاو



نشب خلاف في وجهات النظر بين محللي برنامج الريمونتادا، محمد ناجي (جدو)، وأحمد دويدار، بسبب الجنوب أفريقي بيرسي تاو، مهاجم فريق الأهلي.



وقال جدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " أفضل مهاجم في الأهلي حاليا هو الجنوب أفريقي بيرسي تاو، خاصة أنه منسجم مع اللاعبين في الجزء الأمامي".

بيرسي تاو..



وتابع: "تاو يعطي حلولا متنوعة لخط هجوم الأهلي عندما يلعب، بعكس حسام حسن وشادي حسين ومحمد شريف، لذلك أفضل أن يتواجد كأساسي في مركز المهاجم الصريح".



وعلق دويدار على هذا الرأي قائلا: "أفضل أن يلعب تاو بدلا من كريم فؤاد كجناح أيمن، وإشراك محمد شريف في مركز المهاجم الصريح".



وأتم: "لا أشعر بأن كريم فؤاد هو الجناح الأفضل لفريق كبير مثل النادي الأهلي، لذا أفضل أن يشارك تاو بدلا منه في هذا المركز".