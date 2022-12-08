محمد حماقي يحيي حفل موسم الرياض بـ السعودية.. الليلة

يستعد الفنان محمد حماقي، لإحياء حفل غنائي ساهر له الليلة الخميس 8 ديسمبر، على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

ووصل محمد حماقي، صباح أمس الأربعاء 7 ديسمبر، إلى السعودية، استعدادا لحفله الغنائي الليلة في موسم الرياض.

أحدث أغاني محمد حماقي

في شهر أغسطس 2022، طرح الفنان محمد حماقي، أغنيته الجديدة «قلبي حبك جدا» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعد فترة من الترويج لها، وتشويق جمهوره إليها.

أغنية قلبي حبك جدا لـ محمد حماقي، من كلمات: أمير طعيمة، الحان: عمرو مصطفى، توزيع وميكس: أحمد إبراهيم، ديچيتال ماستر: Mike Bozzi، فواصل موسيقية: أحمد إبراهيم، تصوير البوستر: عماد قاسم، تصميم الفيديو: عمر عز، جيتار: مصطفى اصلان، باص جيتار: بباوى.

كلمات أغنية قلبي حبك جدا لـ محمد حماقي

قلبي حبك جداً

أنا قلبي قلبي قلبي داب وأنت أنت مين

غير كل الناس ايش جاب لجاب ‏قول لي جيت منين

‏يا قمر وطالع في المكان‏ خد عينيا لما بان

‏كان فينك بقى من زمان فين فين فين

‏قلبي حبك جداً جداً جداً أنت ليه قلقان

‏سلم يلا استسلم مش هتكلم الموضوع خلصان

‏أنت اللي عمري معاه واللي عيوني شاوروا عليه

أنا قلبي قالك آه طب مستني أقولك إيه

الحب ليه مداريه قولي ليه ليه ليه قولي ليه ليه ليه

أنا روحي روحي روحي فيك هاتجنن عليك

أنا أبيع الدنيا واشتريك عمري بين إيديك

اسقيني من حبك كمان نسيني الماضي اللي كان

كان فينك بقى من زمان فين فين فين

أحدث أعمال محمد حماقي

طرح الفنان محمد حماقي، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “ادرينالين” عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "لمست ايدي عملت كونتاكت .. الكهربا مسكت في الشرايين زودت الأدرينالين .. قلبي وعيني مش قادرين .. مشت قلبي على الخط .. ماراحش شمال وماشافش يمين".

وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من ٥ مليون مشاهدة فى غضون ١٠ أيام منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وحققت الأغنية نجاحا كبيرا على موقع “يوتيوب”، حيث اقتربت من كسر حاجز المليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها، كما تصدرت التريند رقم 7.

وتقول كلمات الأغنية: “لمست ايدي عملت كونتاكت .. الكهربا مسكت في الشرايين .. زودت الأدرينالين .. قلبي وعيني مش قادرين .. مشت قلبي على الخط .. ماراحش شمال وماشافش يمين .. انا هنجت اتبنجت اتمزجت انا معمولي كمين”.