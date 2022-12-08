الأرصاد تكشف حالة الجو خلال الـ 72 ساعة المقبلة.. فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة، مقارنة بالأيام الماضية، موضحة أن الارتفاع سيكون بين 2 لـ 3 درجات.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولي، أن هذا الارتفاع سيستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

ولفتت إلى أن فترة المساء ستنخفض درجات الحرارة، وأن الفارق بين درجات الحرارة فى النهار و الليل، تصل لـ 10 درجات، ولذلك على الجميع توخي الحذر.

وأشارت إلى أن أغلب الطرق فى الصباح ستشهد شبورة مائية، ولذلك نحذر سائقى السيارات، و على الجميع السير بـ سرعات منخفضة.

وكشفت أن فرص سقوط الأمطار تكون صعبة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، ولكن من الممكن أن يحدث تغير فى أى وقت وذلك لآن البلاد فى فصل الخريف.

عرضت القناة الأولى تقرير فيديو، يوضح حالة الطقس الخميس، وجاء فى التقرير أن الطقس سيكون طقس خريفي مائل للبرودة فى الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة وجنوب الصعيد.

وجاء على القناة الأولى، بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الخميس:

القاهرة 24 14

الإسكندرية 23 13

مطروح 24 12

بورسعيد 23 15

الإسماعيلية 25 12

السويس 24 13

العريش 22 12

طابا 22 14

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 26 17

الأقصر 25 12

أسوان 26 13

الوادي الجديد 25 11

شلاتين 27 18

حلايب 25 19