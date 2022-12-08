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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر الفئات المسموح لها بالتقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت مديريات التربية والتعليم الفئات المسموح لها بالتقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023. 

وقالت مديريات التربية والتعليم، إن الفئات المسموح لها بالتقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 تتمثل في :

  • الطلاب النظاميون المقيدون قيدا قانونياً بالصف الثالث الإعدادي والمنقولون من الصف الثاني الإعدادي بمدارس التعليم الأساسي التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم.
  • طلاب المنازل : من سبق له دخول امتحان إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ورسب فيها عامين 2021 وعليه تقديم بيان رسوب عن كل سنة من كلتا السنتين.
  • الطالب الراسب عام 2021 وما قبلها ولم يتقدم للامتحان عام 2022 : عليه تقدم بيان رسوب للعام الدراسي 2021 وكتابة إقرار بعد تقدمه للعام الدراسي 2022.
  • الطالب الراسب لأعوام تسبق 2022 : وعليه تقديم بيانين رسوب عن آخر عامين تقدم للامتحان فيها وبيان عدم تقدم (يكتفي بآخر عامين).
  • الطلاب الناجحون في امتحان النقل منازل من الصف الثاني الإعدادي إلي الصف الثالث الإعدادي بشرط ألا يقل سن الطالب عن 14 عام في أول أكتوبر عن السنة المراد التقديم فيها.
  • الطلاب الراسبون في الشهادة الإعدادية الأزهرية وعليهم تقديم بياني رسوب من المنطقة الأزهرية.
  • طلاب ناجحون في امتحان شهادة إتمام الدراسة ويرغبون التحسين : ويشترط أن يكون نجاحهم في العام السابق مباشرة للعام المراد التقدم للامتحان فيه ، وألا يكون الطالب مقيداً بإحدي المدارس (الثانوية التجارية - الصناعية  أو الخاصة) في العام الدراسي المراد التقدم للامتحان فيه ، وأن يقدم الطالب أصل الاستمارة الدالة علي نجاح في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام السابق لتقديمه لتحسين المجموع.

ويشترط ألا يزيد الطالب على 18 عاما في أول أكتوبر من العام الدراسي المراد التقدم فيه لأداء الامتحان.

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