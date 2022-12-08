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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير مرتضى منصور يكشف كواليس جديدة فى رحيل زكريا الوردي عن الزمالك

صدى البلد

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عن كواليس جديدة  فى قصة رحيل زكريا الوردي لاعب وسط الفريق الأبيض عن الزمالك بفسخ عقده بالتراضي مع القلعة البيضاء وفقا لما أعلنه المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى ساعة مبكرة من صباح اليوم .

وقال أمير مرتضى منصور أن زكريا الوردي دخل فى حالة إكتئاب عقب الخطأ الذى إرتكبه فى لقاء السوبر المصرى أمام النادي الأهلى بالإمارات وتسبب فى هدف دخل مرمى محمد عواد خاصة مع هجوم الجماهير البيضاء عليه .

وشدد أمير مرتضى منصور على أن الجهاز الفنى بقيادة فيريرا و حاولنا مساعدة زكريا الوردى للخروج من تلك الحالة والتأكيد له أن الأخطاء واردة لكنه مع نزوله فى مباريات تالية وحصوله على إنذارات مع توفيق دخل فى حالة إكتئاب شديدة رافضا الرد على زملائه ووكيل أعماله وظل لساعات كبيرة فى منزله.

وأشار أمير مرتضى منصور الى أنه تواصل مع والدته من أجل مساعدته على إخراج زكريا الوردي من تلك الحالة لدرجة انها حضرت للإقامة معه فى القاهرة ولكن للأسف تعرض للمرض وأجرت عملية جراحية فى اليوم الثانى لحضورها الأمر الذى جعل اللاعب ينقطع عن التدريبات ولك أوقع عليه أى عقوبات تفهما لحالته .

وواصل أمير مرتضى منصور الى أن زكريا الوردي طلب الرحيل وفسخ عقده بالتراضي مع رد جميع المبالغ التى حصل عليها كمقدم تعاقد وهو لاعب مميز ومحترم ونتمنى له التوفيق فى خطوته القادمة وحاولنا إثنائه عن القرار ولكن دون جدوى .

أول تعليق من زكريا الوردي بعد فسخ عقده مع الزمالك رسميا

مرتضى منصور يزف خبرًا سارًا للعاملين والموظفين بنادي الزمالك

الزمالك يبدأ الاستعداد لمباراة بيراميدز بدون راحة 

‎رفض البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات  اليوم الخميس، بعد الفوز على طلائع الجيش في لقاء أمس بالدوري الممتاز. 

ويستأنف الأبيض تدريباته  اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأحد المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. 

تحية خاصة من شيكابالا لرباعي الزمالك أمام طلائع الجيش

حرص محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تحية أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، أحمد فتوح ويوسف أسامة نبيه، رباعي الأبيض على أهدافهم في مرمى طلائع الجيش خلال مباراة الفريقين اليوم بالدوري الممتاز.

وتواجد "شيكابالا" في ملعب الكلية الحربية اليوم لمؤازرة الفريق في ظل غيابه عن اللقاء للإصابة بكدمة في الكتف، واحتفل اللاعب مع الرباعي والجماهير بالفوز الذي حققه الأبيض اليوم، وحرص الجمهور على توجيه تحية خاصة لشيكابالا.

وفاز فريق الزمالك على  طلائع الجيش برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الكلية الحربية في الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز، بهذا الفوز رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة.

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