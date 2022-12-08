إصابة 14 عاملا في انقلاب ميكروباص بطريق السخنة - القطامية

أصيب 14 عاملا بإحدى الشركات، اليوم الخميس، بجروح مختلفة نتيجة انقلاب سيارة الميكروباص التى كانت تقلهم إلى مكان عملهم، أمام شركة السويس للأسمنت بطريق (العين السخنة -القطامية)، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

وكان اللواء عبد الرحمن هريدي، مدير أمن السويس، تلقى بلاغا بالحادث من قوات تأمين الطرق من قائدى السيارات على طريق ،(القاهرة – القطامية ) اتجاه السويس، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، كانت تقل عمال إحدى الشركات، أمام شركة السويس للأسمنت.

على الفور، وجه الدكتور محمد طنطاوى، مدير مرفق الإسعاف بالسويس، سيارات الإسعاف المتمركزة على طريق القطامية والعين السخنة، لإجراء التأمين الطبي للمصابين ونقلهم لمستشفى السويس العام لتلقى العلاج.

تبين من التقرير الطبى بمستشفى السويس العام، أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل 14 مصابا صباح اليوم، وتم إجراء الفحوصات، والأشعات اللازمة، ومعظم الإصابات كانت كسور، وجروح، وسحجات.