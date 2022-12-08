سيدتان تقتحمان مدرسة بدمياط وتعتديان على التلاميذ والمعلمة بالفصل.. تفاصيل

تجري مديريه التربيه والتعليم بدمياط، التحقيق في واقعه اقتحام سيدتين من أولياء الامور بفصل دراسي بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة صلاح الدين الأيوبي للغات بمدينة دمياط أثناء الحصة وقامتا بالإعتداء على التلاميذ بالضرب بسبب مشادة بين تلميذة قريبة لهما وتلميذين بالفصل وعندما حاولت معلمة الفصل منعهما إعتديا عليها هي الأخري .

تسببت الواقعة في هلع وذعر بين التلاميذ داخل فصول المدرسة والمدرسين والمدرسات.

ومن جانبه إلتقي عبد العليم جمعة وكيل مديرية التربية والتعليم بأولياء الأمور وهم الدكتور علاء الدين محمد المنير وأحمد حمدي الريس وعبد الناصر فريد وإستمع إلى شكواهم التي تسألوا فيها عن كيفية وصول المعتديتين إلى داخل الفصل الدراسي والإعتداء على أبنائهم دون أن يعترضهما أحد .

و أكد جمعة لأولياء الأمور أن هذه الواقعة المؤسفة لن تمر مرور الكرام وسيتم إتخاذ اللازم قانونا مؤكدا أن إدارة دمياط التعليمية برئاسة زهر الدين الليثي فتحت تحقيقا برقم 370 لسنة 2022 مع تشكيل لجنة من المتابعة للوقوف علي ملابسات الحادث والمتسبب في تفاقم الأمر إلى درجة وصولهما إلى داخل الفصل بالمدرسه.