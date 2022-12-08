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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

على هامش افتتاح معرض "صنع في دمياط"

نيفين جامع: موّلنا مشروعات الأثاث في دمياط بـ240 مليون جنيه خلال 8 سنوات

نيفين جامع
نيفين جامع

أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات الدولة وتقديم كافة آليات الدعم المالي وغير المالي لصناع الأثاث في دمياط ويتعاون معهم لرفع انتاجيتهم وتطوير منتجاتهم لتلائم احتياجات السوق المحلي وتتمكن من التصدير والمنافسة عالميا. 

جاء ذلك على هامش افتتاح معرض "صنع في دمياط" بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ولفيف من السادة المسئولين. 

وأشارت جامع إلى أهمية معرض صنع في دمياط الذى يتعاون جهاز تنمية المشروعات مع محافظة دمياط في إقامته وتنظيمه على عدة دورات سنويا بهدف فتح أسواق جديدة للمنتج الدمياطي المتميز من الأثاث والديكور في نطاق القاهرة الكبرى ويتيح الفرصة لأصحاب المشروعات لتسويق منتجاتهم بشكل مباشر أو إبرام تعاقدات جديدة أثناء فترة المعرض. 

وأوضحت جامع أن الجهاز يحرص على التنسيق مع الجهات الشريكة لتحقيق رؤية وأهداف الدولة فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة ومنها الصناعات الحرفية والتكتلات الإنتاجية في المحافظات، مشيرة إلى أن توجهات الدولة وضعت في الاعتبار تطوير صناعة الأثاث في دمياط باعتبارها أحد المصادر الأساسية للتشغيل وتوفير فرص عمل للعمالة المتخصصة في هذا القطاع كما تمثل عنصرا هاما في اقتصاديات السوق المصري خاصة وأن تطويرها سيؤدى إلى تلبية احتياجات السوق المحلى وتقليل الواردات والعمل على زيادة الصادرات. 

وأشارت جامع إلى أن اهتمام الدولة بهذا القطاع انعكس على حجم التمويل الذى قدمه الجهاز لمشروعات الأثاث والموبيليا خلال 8 سنوات بمحافظة دمياط حيث تم تمويل 5477 مشروعا بحوالي 240 مليون جنيه أتاحت ما يزيد على 17 ألف فرصة عمل. 

فيما أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن معرض "صنع في دمياط" يأتي ضمن سلسلة التعاون المشترك مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاستكمال الخطة التي بدأتها المحافظة لتحقيق رؤية الدولة نحو النهوض بتلك الصناعة بدمياط، ودعم الصناع والعاملين بهذا القطاع، هذا إلى جانب المساهمة في خلق آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهم ،وأشارت الدكتورة منال عوض  إلى أن المعرض حقق نجاحًا كبيرًا بمراحله المختلفة منذ انطلاقه عام ٢٠١٦، كما نوهت إلى أنه تم عقد دورتين لهذا العام جاءت فى مارس ويونيو الماضى ..

وثمنت المحافظ تلك الجهود التى تساهم فى دعم تلك الصناعة التى تُعد الأشهر والأهم بمحافظة دمياط، وذلك استعادة مكانة الأثاث الدمياطي الذى اشتهر بجودته وتميزه منذ عقود طويلة بالأسواق المحلية والعربية،  لافتة أنه يتم العمل وفقا لخطة محددة تأتى فى إطار جهود الدولة لتشجيع الصناعة الوطنية وتطويرها بشكل يلبى متطلبات السوق المحلى وصولا إلى التصدير والمنافسة العالمية ، كما أشارت إلى ان المعرض يضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأثاث الكلاسيك والمودرن الذى يناسب جميع الأذواق وبأسعار مناسبة..

وأعربت محافظ دمياط عن تطلعها إلى بذل المزيد من المبادرات بالتعاون مع الجهاز والجهات الشريكة لوضع تلك الصناعة في الصدارة ، والتوسع فى تسويق منتج الأثاث الدمياطي 

جدير بالذكر أن معرض "صنع في دمياط" ينعقد في الفترة من 8 ديسمبر وحتى 17 من ذات الشهر، بقاعة جهاز تنمية المشروعات  بأرض المعارض بمدينة نصر ويفتح أبوابه للجمهور يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء.

التصدير صادرات الصناعات الحرفية توفير فرص عمل جهاز تنمية المشروعات فرص عمل المشروعات فرصة عمل محافظة دمياط المعرض المشروعات الصغيرة

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