أزمة نفسية أم عرض فرنسي.. لماذا رحل زكريا الوردي عن صفوف الزمالك؟

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رحيل المغربي زكريا الوردي لاعب وسط الفريق عن صفوف القلعة البيضاء، وسط تساؤل من قبل جماهير الزمالك عن السبب الحقيقي وراء رحيل اللاعب.. فما هو؟

جاء رحيل الوردي بعد فترة قصيرة من انضمامه لصفوف الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الأخير، حيث لم يلعب سوى 6 مباريات فقط مع النادي.

آخر هذه المباريات كانت مبارة الزمالك في السوبر المصري أمام الغريم التقليدي الأهلي، والتي انتهت بفوز الأخير بثنائية نظيفة.

تفاصيل رحيل زكريا الوردي

كشف مرتضى منصور في فيديو عبر قناته بموقع يوتيوب، أمس الأربعاء، عن تفاصيل رحيل زكريا الوردي، مؤكدا أنه رحل بعد فسخ تعاقده مع الزمالك بالتراضي بين الطرفين.

وأضاف منصور: "الوردي أبلغنا برغبته في الرحيل قبل فترة وأمير مرتضى يحاول إقناعه بالتراجع عن قراره منذ 10 أيام لكنه يصمم على الرحيل".

فسخ التعاقد سيتم بالتراضي بين الطرفين، حيث سيعيد اللاعب المغربي إلى الزمالك مقدم التعاقد الذي حصل عليه، وبذلك سيكون الوردي لاعبا حرا ويحق له الانضمام لأي ناد في شهر يناير المقبل.

عرض فرنسي لزكريا الوردي

في سياق متصل، قال الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك أصبح من حقه استقطاب لاعب اجنبي جديد في شهر يناير القادم بدلا من زكريا الوردي عقب فسخ تعاقده بالتراضي.

وأضاف شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "زكريا كان بعيدًا عن التدريبات منذ فترة، وتدرب في الجيم مؤخرا، مؤكدا أن اللاعب لديه عرض من أحد الاندية الفرنسية للرحيل إليها في شهر يناير المقبل.

سبب رحيل زكريا الوردي عن الزمالك

لم يكن العرض الفرنسي، السبب الحقيقي وراء رحيل الوردي المفاجئ، حيث كان يمر اللاعب بأزمة نفسية شديدة عقب هزيمة الزمالك في مباراة السوبر المصري أمام نظيره الأهلي بهدفين نظيفين، وفقا لتصريحات أمير مرتضى منصور مدير الكرة بالنادي.

وشارك الوردي في مباراة السوبر المصري، وتسبب في الهدف الأول للأحمر الذي سجله البرازيلي برونو سافيو، الأمر الذي عرضه للانتقاد والهجوم من قبل الجماهير، وهو الأمر الذي لم يتحمله اللاعب، ليبلغ إدارة الزمالك برغبته في الرحيل، رغم محاولتهم المستمرة في إقناعه بالعدول عن قراره.

أرقام زكريا الوردي مع الزمالك

وانضم المغربي زكريا الوردي لصفوف الزمالك بداية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الرجاء البيضاوي المغربي.

ولعب الوردي البالغ من العمر 24 عاما مع الزمالك 6 مباريات بواقع 3 في الدوري المصري، ومباراتين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى لقاء السوبر المصري الأخير.