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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

إسكان النواب تستكمل مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء الأسبوع المقبل

النائب عماد سعد
النائب عماد سعد حمودة

تعقد لجنة الاسكان اجتماعات يومي الأحد و الاثنين لاستكمال دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وعشر عدد أعضاء المجلس لكل منهما، في ذات الموضوع مشترك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية

و ينعقد الاجتماع بحضور الدكتور  عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراني بحضور اللواء  هشام آمنة، وزير التنمية المحلية لاستكمال دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درویش (وغشر عدد أعضاء المجلس لكل منهما في ذات الموضوع.

الإدارة المحلية وزير الاسكان والمرافق اللواء هشام آمنه الدستورية قانون التصالح مخالفات البناء وزير الإسكان

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