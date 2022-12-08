فيريرا يستقر على بديل روقا خلال مواجهة بيراميدز

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق أن البرتغالي فيريرا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قرر الدفع بعماد دونجا، في مركز لاعب الوسط المدافع خلال مباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري.



وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "خاص.. دونجا مرشح بقوة للتواجد في قائمة الزمالك أمام بيراميدز بعد اكتمال شفائه وجاهزيته"



يأتي ذلك لتعويض غياب محمد أشرف «روقا» لاعب الوسط الذي سيغيب عن الفريق في اللقاء المقبل للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.



ويستعد الفريق الأبيض، لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأحد المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز