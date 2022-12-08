عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وسط الطبيعة.. شمس الكويتية تلفت أنظار متابعيها في أحدث إطلالتها

شمس الكويتية
شمس الكويتية

شاركت الفنانة شمس الكويتية متابعيها ومحبيها عدة صور جديدة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


وظهرت شمس خلال الصور بإطلالة ساحرة من وسط الطبيعة واعتمدت مكياج ناعم يتناسب مع إطلالتها وتركت شعرها القصير منسدلا علي كتفيها.

تخوض الفنانة شمس الكويتية تجربة التمثيل في الدراما المصرية للمرة الأولى خلال مسلسل "سر السلطان" للمخرج خالد يوسف والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث حضرت شمس إلى القاهرة قبل يومين وبدأت بالفعل تصوير مشاهدها في العمل.


مسلسل "سر السلطان" المقرر عرضه في رمضان المقبل، يضم ، أحمد فهمى، أحمد السعدنى، ريم مصطفى، حنان مطاوع، حسين فهمى، هالة صدقى، بيومى فؤاد، أحمد وفيق، منة فضالى، خالد أنور، اسلام حافظ، وعددد كبير من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم.


يذكر أن اخر اعمال شمس الكويتية  كليب "تانى" إخراج جميل جميل المغازى كلمات و الحان فراس الشذر، وتوزيع موسيقي سرمد عز الدين، ماسترينج طيف عادل.


وانتهت شمس مؤخراَ من تسجيل ثلاث أغنيات ضمن ألبومها الجديد، الأولى "الراجل الشرقى"، من كلمات محمد فتحى، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبرى، والثانية بعنوان "أفصل"، والثالثة تحمل اسم "اسكت" من كلمات محمد فتحى، وألحان وتوزيع محمد عبد العظيم.

حياة شمس الكويتية

الاسم الحقيقي للمطربة شمس الكويتية "شمس بندر نايف السلمي"، وقد ولدت في 28 أبريل 1980، وهي مغنية كويتية سعودية الأصل، وتحمل أيضا جنسية دولة سانت كيتس ونيفيس "دولة في الكاريبي".


ولدت شمس الكويتية في محافظة حفر الباطن شرقي المملكة العربية السعودية لأب سعودي وأم كويتية، وتوفي والدها وهي بعمر السنتين، تزوجت والدتها بعد ذلك من رجل كويتي الذي قام بتربيتها وعاشت مع والدتها وزوجها في الكويت، وحصلت على شهادة من «المعهد العالي للفنون الموسيقية» في الكويت.

 

IMG_٢٠٢٢١٢٠٨_٠٢٣٢٤٥
IMG_٢٠٢٢١٢٠٨_٠٢٣٢٤٥
إطلالة ساحرة شمس الكويتية الفنانة شمس الكويتية وسط الطبيعة حياة شمس الكويتية مسلسل سر السلطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير المالية: وصول الدولار إلى 40 جنيها شائعة لا أساس لها من الصحة.. فيديو

وزارة الصحة تعلن إيجابية حالة إصابة بفيروس جدري القرود

1620 جنيها .. هبوط سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 | فيديو

أسعار الذهب إلى أين تتجه؟.. خبراء يوضحون مصير المعدن الأصفر .. فيديو

أسباب هبوط أسعار الذهب في مصر.. اعرف التفاصيل

إيقاف جديد.. الفيفا يصدم كهربا بقرار حاسم في أزمة غرامة الزمالك

اتشل بسبب الهزار.. القصة الكاملة لأحدث ضحايا تحديات التيك توك في المدارس

مستشار وزير التموين : توقعات بهدوء نسبي في أسعار الذهب الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

على هامش مشاركته في القمة العربية الصينية.. نشاط الرئيس السيسي بالسعودية اليوم

رئيس اتحاد طلاب حلوان: خدمة زملائي هي هدفي الأول

البرهان : الرئيس الصيني وعد ببحث قضية ديون بلاده على السودان

مستشار صندوق النقد الدولي ينفي تعويم الجنيه مرة أخرى.. فيديو

عاد من جديد .. اكتشف أعراض جدري القرود

تعادل سيراميكا كليوباترا مع الإسماعيلي 1-1 في الدوري المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. تناول هذه الأطعمة يصيبك بالسكتة الدماغية

بسنت شوقي بإطلالة الزيبرا والريش بالرياض

هاني الناظر ينصح بإتباع هذه العادة يوميا للحماية من أمراض خطيرة

أنيقة جدا.. أيتن عامر بإطلالة شيك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

فيديو

احذروا انتشار حقن فولتارين مغشوشة .. إزاي نعرف الفرق؟!.. فيديو

مهلة جديدة للتسجيل بالفاتورة الإلكترونية | اعرف التفاصيل.. فيديو

مفيش أزمة.. الحكومة تطمئن المواطنين على مخزون البن والشاي.. فيديو

كواليس اعتقال رئيس بيرو بيدرو كاستيلو..فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ