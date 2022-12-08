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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحضر فيها من 3 سنين.. هايدي موسي تتحدث عن أغنيتها الجديدة متخيل

هايدي موسي
هايدي موسي

تحتفل اليوم المطربة هايدي موسي بطرح أغنيتها الجديدة متخيل والتى تخوض بها تجربة الغناء باللهجة اللبناني لأول مرة.

 

وأكدت هايدي موسي في تصريح خاص لصدي البلد أنها بدأت في التحضير للأغنية منذ ثلاث سنوات.

 

وأضافت هايدي أن كانت تبحث منذ فترة طويلة عن عمل لبناني يليق بجمهورها وتحديدا الجمهور اللبناني إلى أن عرض عليها كلمات هذه الأغنية من الشاعر أحمد عصام وقررت تقديمها على الفور.

 

وأشارت هايدي إلى أن فكرة العمل تراودها منذ ثلاث سنوات إلا أن تنفيذها لم يستغرق سوى شهر واحد فقط وتتمني أن تنال إعجاب الجمهور.

 

ومن ناحية أخرى أكدت هايدي موسي أنها تعمل من الآن على تحضير أغنية جديدة باللهجة المصرية رافضة الإفصاح عن فريق عمل الأغنية مؤكدة أنها سوف تكون مفاجئة للجمهور.

 

وتصدرت الفنانة هايدي موسى تتر مسلسل “وجوه”، من بطولة حنان مطاوع، وأغنية التتر باسم "متفصلة على الجرح" ألحان مصطفى شكري، كلمات أيمن سليم، توزيع أحمد أمين.

مسلسل “وجوه” مكون من حكايتين مختلفتين في 15 حلقة لكل منهما، الأولى “وش تالت” من تأليف محمد على إبراهيم، وإخراج معتز حسام، ويشارك في بطولتها: محمود عبد المغني، وهالة فاخر، وعابد عناني، ونورهان، ورانيا ملاح، وتامر فرج.

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