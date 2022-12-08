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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حدث تاريخي.. الكشف عن أول عملة أمريكية بتوقيع امرأتين |شاهد

يلين وماليربا
يلين وماليربا

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الخميس، عن سابقة في التاريخ الأمريكي بعدما كشفت لأول مرة على الإطلاق عن عملة بقيمة 5 دولارات تحمل توقيع امرأتين. 

وحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن توقيع يلين سيكون إلى جوار توقيع لين ماليربا، أمينة صندوق الخزانة الأمريكية وأول أمريكية من السكان الأصليين تتولى ذلك المنصب. 

ومزحت يلين خلال توقفها في تكساس بشأن الخط السيء لبعض الذكور السابقين الذين تولوا منصبها، وقالت: "أعترف أنني قضيت بعض الوقت أتمرن على توقيعي". 

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وقالت ماليربا: "امرأتان على العملة لأول مرة حدث هائل بحق". 

ووقعت الاثنتان عملات نقدية جديدة من فئتي الدولار والخمسة دولارات، والتقطت صورهما مع نماذج لتوثيق اللحظة التاريخية.

ومن المقرر أن يتم تداول العملات الجديدة العام المقبل.

الخزانة الأمريكية جانيت يلين لين ماليربا الدولار

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