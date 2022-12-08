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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسعار الذهب تتراجع عالميا مع تعافي الدولار

أرشيفية
أرشيفية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تعافي الدولار قليلا، بينما ينتظر المشاركون في السوق مزيدا من التوجيه من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل بشأن رفع أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1783.50 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه أكثر من واحد بالمئة أمس الأربعاء مدعوما بتراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1795.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما جعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ويتوقع معظم المستثمرين أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه الأخير في عام 2022 والمقرر عقده في 13 و14 ديسمبر. كما ينتظر المشاركون في السوق تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر المقرر صدورة في 13 ديسمبر.

وقال إيليا سبيفاك من تيستي تريد "إذا جاءت نتيجة (اجتماع مجلس الاحتياطي) الاتحادي متماشية مع التوقعات، فإن السوق ستشعر بالارتياح لأنها ليست أسوأ من المتوقع".

وأضاف "قد يتراجع الدولار وهذا سيعزز الذهب قليلا".

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