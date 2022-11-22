الولايات المتحدة تصرف 4.5 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين اليوم الثلاثاء، إنه سيبدأ صرف 4.5 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية لـ أوكرانيا في الأسابيع المقبلة.

وأضافت في بيان أن الأموال، التي تمت الموافقة عليها في سبتمبر في إطار مشروع قانون التمويل الحكومي المؤقت، تهدف إلى "تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الخدمات الحكومية الأساسية"، مردفة أنه يتعين على المانحين الآخرين زيادة وتسريع مساعدتهم إلى أوكرانيا بينما تواجه الغزو الروسي.

وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن واشنطن ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، التي تشمل منظومات دفاع جوي مهمة مثل صواريخ "هوك".

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي، في تصريحات نقلتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء الخميس، أن حزمة المساعدات ستشمل كذلك أربعة أنظمة دفاع جوي أمريكية من طراز أفينجر مزودة بصواريخ ستينجر.

وشدد المسئول الأمريكي على أن تلك المساعدات المساعدة ستكون "مهمة للغاية" في التصدي للطائرات المسيرة التي تستخدمها روسيا ضد أوكرانيا.