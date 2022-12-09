أخبار الفن| جوائز مهرجان البحر الأحمر.. صورة صادمة لـ شيرين رضا تثير الجدل.. أول تعليق من أنغام بعد شفائها

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية :



تعرف على جوائز مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان البحر الأحمر



أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرحان البحر الأحمر بدورته الثانية جوائزها التي جاءت كالتالي: جائزة اليسر الفضي لفيلم "هل سيأتي والدي لرؤيتي"، للمخرج محمد بشير، وذهبت جائزة اليسر الذهبي لفيلم "على قبر أبي" وهو إنتاج مشترك بين المغرب وفرنسا.



خسروني والله.. تامر حسني يستعيد ذكرياته كلاعب كرة قدم في الأهلي| شاهد

استعاد المطرب تامر حسني ذكرياته عندما كان لاعبا في النادي الأهلي ونشر فيديو له من مباراة قديمة عبر حسابه على انستجرام وعلق عليها "خسروني والله".

صورة صادمة لـ شيرين رضا تثير الجدل | تفاصيل



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة صادمة للفنانة شيرين رضا، ظهرت فيها بجوار الفنانتين يسرا ونيللي كريم.



لازم أعبر عن شعوري .. أول تعليق من أنغام بعد شفائها

حرصت الفنانة الكبيرة أنغام على توجيه رسالة لكل من دعمها في أزمتها الصحية الأخيرة وكشف تطورات حالتها.

أنتونيو بانديرس يتعرض لموقف كوميدي في مهرجان البحر الأحمر

تعرض النجم أنتونيو بانديرس لموقف مضحك قبيل ندوة حوارية له بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بمدينة جدة السعودية والتي أقيمت اليوم وأدارتها الإعلامية رايا أبي راشد.