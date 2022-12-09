بوتين: طبيعة التهديدات الحالية تتطلب التعاون في خط الدفاع

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن طبيعة التهديدات ونطاقها يتطلبان تفاعلا متزايدا في خط الدفاع.

وقال بوتين لوزراء الدفاع في رابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون، أن طبيعة وحجم التهديدات تفرض متطلبات متزايدة على التعاون بين وزارات الدفاع.

وأضاف بوتين: "أنا مقتنع بأن طبيعة وحجم التهديدات الحديثة يفرضان متطلبات متزايدة على تفاعلنا بين إدارات الدفاع. ومن الضروري العمل معا لتشكيل نظام أكثر مرونة واستدامة للأمن والتعاون يكون مناسبًا للتحديات الحالية ، ويمكن أن لا تستند إلى بعض القواعد الأسطورية غير المكتوبة التي لم يرها أحد ، ليس على هيمنة شخص ما واحتكاره، ولكن فقط على القانون الدولي واحترام مصالح الآخرين".

وأشار بوتين، في خطاب بالفيديو أمام اجتماع رؤساء وزارات الدفاع في الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة، إلى أن الغرب شجع الإرهاب في دونباس ويستخدم الشعب الأوكراني كوقود للمدافع "لعدد من السنوات، شجع الغرب ... الإبادة الجماعية والإرهاب في دونباس وحول هذا البلد في الواقع إلى مستعمرة والآن يستخدم الشعب الأوكراني بشكل ساخر كعلف للمدافع وككبس ضد روسيا ويواصل إمداد أوكرانيا بالسلاح والذخيرة يرسلون المرتزقة ويدفعون بها في طريق انتحاري".

