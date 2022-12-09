مصرية 100%.. تاج الدين يتحدث عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل| تفاصيل

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية عن تفاصيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، قائلًا إن البنك الدولي هو مساهم في عملية الترتيبات فقط، مؤكدًا أن المنظومة مصرية 100% وعلى أعلى مستوى.







وقال “عوض تاج” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن منظومة التأمين الصحي الشامل جاءت في إطار إصلاح السلبيات والمشكلات التي كان يتضمنها التأمين الصحي، حيث بدأ بالفعل تطبيقه في بعض المحافظات وتدريجيًا سيغطي كافة أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أنه بدأ في بورسعيد وفي الأقصر حاليًا وسيتواجد في الإسماعيلية وجنوب سيناء بجانب بعض المحافظات الأخرى.



وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أن هناك توجه بتطبيق المنظومة في المحافظات ذات الكثافة السكانية، واحدة في الوجه البحري والأخرى في الوجه القبلي (في الدلتا والصعيد)، مؤكدًا أن جميع الجهات الطبية تسعى لوجود تأمين صحي شامل.



وأشار إلى أن التأمين الصحي ينقسم لـ 3 مراحل، فالمرحلة الأولى تتمثل في الخدمات الصحية الأولية (طب الأسرة) يوجد بها الغالبية العظمى من الخدمات، حيث تغطي عددًا كبيرًا من الأفراد، أما المرحلة الثانية هي الخدمات الطبية الثانوية وهذه المرحلة تشمل حزمة من الخدمات المعروفة والمبرمجة، والمرحلة الثالثة تتمثل في المستشفيات الكبيرة والمتخصصة مثل المستشفيات الجامعية ومستشفيات القلب والصدر وغيرها.



ولفت إلى أن الرعاية الأولى تشغل من 75 لـ 80% و الرعاية الثانوية من 10 لـ 12% ثم الباقي يذهب للخدمات رفيعة المستوى (المتقدمة).

